Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους κλείνει 26 χρόνια ζωής

Στην τελετή έναρξης θα προβληθεί η ταινία « Perlimps» , το νέο αριστούργημα του Αλέ Αμπρέου («Το αγόρι κι ο κόσμος») που έκανε πρεμιέρα στο Annecy. Επιπλέον, θα δούμε για πρώτη φορά και την ταινία που προέκυψε από τη συνεργασία του Φεστιβάλ Ολυμπίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος « Λυρικοί Μικρομηκάδες ». Στο πρόγραμμα αυτό, μια ομάδα παιδιών από τον Πύργο δούλεψε με τις εκπαιδεύτριες της ΕΛΣ Δήμητρα Τρυπάνη και Ηρώ Μπέζου στον Πύργο και στην Εθνική Λυρική Σκηνή και δημιούργησαν μια υβριδική μίνι όπερα που ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Βούλγαρης ( The Boy) «μετασχημάτισε» σε ταινία μικρού μήκους εν είδει video clip.

*To be sisters (Γαλλία) -μικρού μήκους animation

Με το ζήτημα της αναπηρίας καταπιάνονται και μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες του φετινού προγράμματος Kids and docs, εκπέμποντας ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο μήνυμα:

*We have a dream (Γαλλία)

Ανάμεσά τους το βραβευμένο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ του Άγγελου Ράλλη Mighty Afrin: in the time of floods, μία συμπαραγωγή Eλλάδας-Γαλλίας-Γερμανίας: Όταν οι έντονες βροχοπτώσεις και τα νερά των πλημμυρών καταστρέφουν το νησί της 12χρονης ορφανής Αφρίν, εκείνη αρνείται να παραδοθεί στις θανατηφόρες παλίρροιες και κωπηλατεί σε μια ξύλινη βάρκα προς τη πολύβουη μητρόπολη της Ντάκα για να βρει τον αποξενωμένο πατέρα της ανάμεσα στα εκατομμύρια των κλιματικών προσφύγων…