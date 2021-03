Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου στις οθόνες μας: Πρεμιέρα με τον «Ντε Γκωλ»

1940. Ο Ντε Γκωλ αντιτάσσεται στην προτεινόμενη ανακωχή και πιέζει να συνεχιστεί η στρατιωτική δράση εναντίον των δυνάμεων του Χίτλερ. Καθώς η ανακωχή είναι προ των πυλών, ο Ντε Γκωλ διαφεύγει στη Βρετανία, αφήνοντας πίσω την οικογένειά του η οποία θα αναγκαστεί να πάρει το δρόμο της προσφυγιάς.

Εκεί, με σύμμαχο τον Τσώρτσιλ,και στην προσπάθειά του να ενθαρρύνει τα εκατομμύρια των συμπατριωτών του θα εκφωνήσει ένα πύρινο λόγο στο BBC που θα τον μετατρέψει στο σύμβολο της Γαλλικής Αντίστασης.

Διαγωνιστικό Τμήμα

De Gaulle| Ντε Γκωλ – Gabriel Le Bomin

Été 85 | Καλοκαίρι του ’85 – François Ozon

Un fils | Ένας γιος – Mehdi M. Barsaoui

Πανόραμα Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

Une vie démente | Παράφορη ζωή - Ann Sirot, Raphaël Balboni

À cœur battant | Ένας χτύπος μακριά – Keren Ben Rafael

Felicità – Bruno Merle

La fille au bracelet | Το κορίτσι με το βραχιόλι – Stéphane Demoustier

Vif-argent | Ασημένιο πνεύμα – Stéphane Batut

Les Parfums | Τα αρώματα – Grégory Magne

Les Éblouis | Έκθαμβοι – Sarah Suco

Les Apparences | Τα προσχήματα – Marc Fitoussi

Louloute – Hubert Viel

Notre Dame | Νοτρ Νταμ – Valérie Donzelli

Thalasso | Θαλασσοθεραπεία – Guillaume Nicloux

Éffacer l’historique | Διαγραφή ιστορικού - Benoît Delépine, Gustave Kervern

Πανόραμα σε συνεργασία με τις πρεσβείες των γαλλόφων χωρών

Ελβετία

Les particules | Τα σωματίδια – Blaise Harrison

Le milieu de l’horizon | Πέρα απ’ τον ορίζοντα – Delphine Lehericey

Καναδάς

Kuessipan – Myriam Verreault

Βέλγιο

Filles de joie | Κορίτσια της πιάτσας– Frédéric Fonteyne & Anne Paulicevich

Μαρόκο

Catharsys of the Afina Τales of the Lost World | Κάθαρσις – Yassine Marco Marroccu

Λουξεμβρούργο

Demain, je traverse | Αύριο περνάω απέναντι – Sepideh Farsi.

Νεανικές προβολές

Un vrai bonhomme | Γίνε άντρας! – Benjamin Parent

Calamity, une enfance de Martha Jane Canary | Καλάμιτι, το κορίτσι συμφορά – Rémi Chayé

Σε συνεργασία με το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας

Miss Chazelles | Μις Σαζέλ– Thomas Vernay

Lavande | Λεβάντα – Alexandra Naoum

Entracte | Διάλειμμα – Anthony Lemaître

Mardi de 8 à 18 | Τρίτη 8 με 6 – Cecilia de Arce

Ελλάδα - Γαλλία: Κινηματογραφικές Συναντήσεις

Πρώτη ενότητα του αφιερώματος σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ο Γιάννης Οικονομίδης επέλεξε την ταινία J’embrasse pas | Δεν φιλώ… στο στόμα, του André Téchiné

Ο Χρήστος Νίκου επέλεξε την ταινία Les Amants du Pont-Neuf | Οι Εραστές της Γέφυρας, του Leos Carax

Η Εύα Στεφανή επέλεξε την ταινία Au hasard Balthazar | Στην τύχη ο Μπαλταζάρ, του Robert Bresson

Ο Πάνος Κούτρας επέλεξε την ταινία Mouchette, του Robert Bresson

Η Ευαγγελία Κρανιώτη επέλεξε την ταινία La Jetée | Σταθμός αποχαιρετισμού, του Chris Marker

Η Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη επέλεξε την ταινία À nos amours | Στους έρωτές μας, του Maurice Pialat

Ο Σύλλας Τζουμέρκας επέλεξε την ταινία L’inconnu du lac | Ο άγνωστος της λίμνης, του Alain Guiraudie

Η Στέλλα Θεωδοράκη επέλεξε την ταινία Le Mépris | Η περιφρόνηση, του Jean-Luc Godard.

Λευκή κάρτα - «Champs-Élysées Film Festival

Bonheur académie | Η ακαδημία της ευτυχίας – Alain Della Negra, Kaori Kinoshita

Quatrorze ans | Ετών δεκατεσσάρων – Barbara Carlotti

Contes de juillet | Παραμύθια του Ιούλη – Guillaume Brac

Danier Fait Face | Ντανιέλ, το ξύπνημα της άνοιξης – Marine Atlan