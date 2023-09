Το Glyfada Riviera Hotel επανασυστήνεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality

Συνδυάζοντας Business with Pleasure

Η SWOT Hospitality ιδρύθηκε τον Μάιο του 2013 και είναι μια κορυφαία εταιρεία Hotel Management με έδρα την Αθήνα, η οποία ειδικεύεται στην διαχείριση και ανάπτυξη τουριστικών ακινήτων, στις τουριστικές επενδύσεις, το Sales & Marketing και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η ικανότητα της SWOT να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας της Φιλοξενίας έχει οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και developers να εμπιστευτούν την εταιρεία για την υλοποίηση του οράματός τους. Η SWOT Hospitality, επί του παρόντος διαχειρίζεται ξενοδοχεία διεθνών εμπορικών brands όπως η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση σαν white label operator (WLO) από την Accor S.A., την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World.