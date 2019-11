«Το κάλεσμα των Μαρμάρων»: Ένα ντοκιμαντέρ για τη διασπορά των ελληνικών αρχαιοτήτων στην Ευρώπη

Όχι μόνο «Το κάλεσμα των Μαρμάρων», αλλά το σύνολο του περιεχομένου του Cosmote History θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε σχολεία, όπως δήλωσε ο κ. Δημήτρης Μιχαλάκης, υπογραμμίζοντας ότι, στόχος των παραγωγών είναι η συνάντηση του ντοκιμαντέρ με τα νεανικά κοινά.

Τα επεισόδια της νέας σειράς θα προβάλλονται σε πρώτη προβολή στο Cosmote History HD κάθε Τρίτη βράδυ στις 22.00 και σε επανάληψη κάθε Παρασκευή στις 19.00. Μετά την προβολή τους στο κανάλι, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα για δωρεάν on demand θέαση στην υπηρεσία Cosmote TV Plus.

Στο ντοκιμαντέρ μιλούν (με αλφαβητική σειρά):

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Επιμελητής Αρχαιοτήτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Ειρήνη Γαλλή, Αρχαιολόγος, Προϊστάμενη Τμήματος Προκλασικών, Κλασικών, Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ελένη Κόρκα, Επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Μανόλης Κορρές, Καθηγητής ΕΜΠ, τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών, Θόδωρος Κουτσογιάννης, Ιστορικός της Τέχνης, Έφορος Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων, Μαρία Λαγογιάννη, Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου, Ρούλα Λεβεντούρη, Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Φανή Μαλλούχου-Tufano, Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ESMA), Παρασκευάς Ματάλας, Ιστορικός, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημήτρης Παντερμαλής, Καθηγητής Αρχαιολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Μουσείου Ακρόπολης, Κωνσταντίνος Πασχαλίδης, Αρχαιολόγος, Επιμελητής Αρχαιοτήτων Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, Γιώργος Τόλιας, Ιστορικός Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Αρχιτέκτονας, Καθηγητής Αρχοτεκτονικής ΕΜΠ, Κώστας Γ. Τσικνάκης, Ιστορικός, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Γιάννης Χαμηλάκης, Καθηγητής Αρχαιολογίας Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Brown, Κωστής Χρηστάκης, Επιμελητής Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, Αναστασία Χριστοφιλοπούλου, Επιμελήτρια Ελληνικής, Ρωμαϊκής και Κυπριακής Συλλογής του Μουσείου Fitzwilliam, Cambridge, John Bennet, Αρχαιολόγος, Διευθυντής Βρετανικής Σχολής Αθηνών, Filippo M. Carinci, Καθηγητής Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Ca’ Foscar Βενετία, William St. Clair, Ινστιτούτο Αγγλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Alexandre Farnoux, Διευθυντής Γαλλικής Σχολής Αθηνών, Joel Gebauer, Επιμελητής στο State Collections of Antiquities και στην Γλυπτοθήκη του Μονάχου, Ian Jenkins, Επιμελητής, Τμήμα Ελληνικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων, Βρετανικό Μουσείο, Prof. Emanuele Papi, Διευθυντής, Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, Dr Marcella De Paoli, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Βενετίας, Amélie Perrier, Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Αρχαίων και Βυζαντινών Σπουδών, Γαλλική Σχολή Αθηνών, Dr Alison Pollard, Eρευνήτρια Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Οξφόρδης και Μουσείου Ashmolean, Étienne Roland, Επίτιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Σορβόννης, Dr Guy Sanders, Former Director of the American School of Classical Studies, Excavations at Corinth, Alain Schnapp, Επίτιμος Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Σορβόννης, PD Dr. Reinhard Senff, Επιστημονικός Διευθυντής του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Katja Sporn, Κλασική Aρχαιολόγος, Διευθύντρια Γερμανικής Σχολής Αθηνών, James Wright, Διευθυντής Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών, Alessia Zambon, Πανεπιστήμιο Versailles Saint-Quentin, (UVSQ).

Συντελεστές:

Παραγωγή: COSMOTE TV

Εταιρεία Εκτέλεσης Παραγωγής: BOO Productions

Παραγωγός: Τάκης Νικολακόπουλος

Σενάριο-σκηνοθεσία: Κλεάνθης Δανόπουλος

Δ/νση φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος

Επιστημονικοί σύμβουλοι: Μαίρη Αδαμοπούλου, Μαρίνος Αργυριάδης-Καχρίλας

Έρευνα αρχειακού υλικού: Μαρίνος Αργυριάδης – Καχρίλας

Επιμέλεια συνεντεύξεων: Μαίρη Αδαμοπούλου

Διεύθυνση παραγωγής: Πέτρος Μαντούβαλος, Ελένη Τσατσούλα

Αφήγηση: Γιώργος Λιάντος, Νίκος Τσινές

Μοντάζ: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Παπαδάκης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Δημήτρης Παπαροϊδάμης, Ηλίας Στάθης

Συντονισμός παραγωγής: Βάσω Βασιλοπούλου, Κερασώ Ματιάτου, Χριστίνα Αναστοπούλου