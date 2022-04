Το καμπανάκι του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, χτύπησε ελληνικά

Στo πλαίσιο του 23rd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “A New Era – A New Direction for Greece”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν για μια ακόμα χρονιά ειδική εκδήλωση, προς τιμήν της Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange - «Ημέρα Ελλάδος - Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης».