Το Μπαχρέιν η δεύτερη αραβική χώρα του Κόλπου που αναγνωρίζει το Ισραήλ

RONEN ZVULUN via Getty Images ( Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, και ο Βασιλιάς του Μπαχρέιν, Χάμαντ μπιν Ίσα μπιν Σαλμάν αλ-Χαλίφα, επικοινώνησαν σήμερα και συμφώνησαν ότι το Ισραήλ και το Βασίλειο του Μπαχρέιν θα συνάψουν πλήρεις διπλωματικές σχέσεις.. (Photos by RONEN ZVULUN and Fayez Nureldine / various sources / AFP) (Photo by RONEN ZVULUN,FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)