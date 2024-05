Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Όπερα του Καΐρου

Στις 6 Ιουνίου θα παρουσιαστεί ο Χορός με τη σκιά μου σε μουσική Μάνου Χατζιδάκι και χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου . Στις 7 Ιουνίου θα παρουσιαστεί το δίπτυχο σύγχρονου χορού με τίτλο Return of the Summer , σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και Εκτόρ Μπερλιόζ και χορογραφίες Γιάννη Μανταφούνη και Κωνσταντίνου Ρήγου.

Το δίπτυχο σύγχρονου χορού Return of the Summer αποτελείται από τις χορογραφίες Point of No Return και Les Nuits d’été.