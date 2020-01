Το μπουζούκι ως ετυμολογικό αποτύπωμα στο χώρο και τον χρόνο

Ας δούμε τι λένε τα Αγγλοπερσικά λεξικά στο λήμμα بزرگ Buzurg Buzurg/Bujurg/Buzurgon Origin: Persian Buzrug is an urdu word, it means “greatvenerable aged noble” in English ,δηλ. Περσικά Buzrug είναι μια λέξη Ουρντού,που, σημαίνει ”μεγάλος-η ο / σεβάσμια ηλικίας / ευγενής” .

Το MEYDAN – LAROUSSE: ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, στη σελ 540 αναφέρει για το bozuk: Μετάφραση: Bozuk (Μποζούκ): μουσικό όργανο της τουρκικής λαϊκής μουσικής. Ονομασία που δίνεται σε ορισμένες περιοχές της Νότιας και Δυτικής Ανατολίας και στα χωριά του νομού Κάισερι (Καισαρεία) σε ένα είδος μουσικού οργάνου της Ανατολίας, του τύπου του ταμπουρά και του μπαγλαμά, μετρίου μεγέθους και με μακρύ μπράτσο.