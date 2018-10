Το «Orange Is The New Black» φτάνει στο τέλος του μετά από επτά σεζόν

Το τέλος του «Orange Is the New Black» είναι κοντά.

Οι ηθοποιοί και συντελεστές της δημοφιλούς δραματικής σειράς του «Netflix», «Orange Is the New Black» ανακοίνωσαν την Τετάρτη μέσα από το Τουίτερ, ότι η έβδομη σεζόν της σειράς, θα είναι και η τελευταία.

«Θα μου λείψει η υποκριτική και το να ζω ”στα άκρα” σε μια από τις πιο πρωτοποριακές, πρωτότυπες και αμφιλεγόμενες σειρές της δεκαετίας», αποκάλυψε στο Τουίτερ η ηθοποιός Κέιτ Μουλγκρου, η οποία υποδύεται την «Red».

Η Ούζο Αντούμπα προσθέτει: «Είμαι τόσο ευγνώμων για τις ωραίες στιγμές, τη γνώση, τις φιλίες, την αγάπη και την οικογένεια που δημιουργήσαμε μαζί».