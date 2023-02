Το Πεντάγωνο αναπτύσσει πειραματικό αεροπλάνο που κατευθύνεται μόνο από ριπές αέρα (Βίντεο)

Η DARPA - H Υπηρεσία Έρευνας Προηγμένων Αμυντικών Προγραμμάτων είναι οργανισμός του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, υπεύθυνος για την ανάπτυξη των αναδυόμενων τεχνολογιών για χρήση από το στρατό - αναπτύσσει ένα πειραματικό αεροπλάνο που μπορεί να κατευθύνεται χωρίς κινούμενα μέρη - και αν πετύχει στην προσπάθεια, ο νέος τύπος συστήματος ελέγχου θα μπορούσε να κάνει τα στρατιωτικά αεροπλάνα πιο αποτελεσματικά και πιο δύσκολο να ανιχνευθούν από τους εχθρούς, αναφέρει το Free Think .

Η ιδέα: Το 2019, η DARPA ανακοίνωσε το πρόγραμμα Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors (CRANE).