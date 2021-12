Το «Philip Glass Ensemble» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αυτοί οι οκτώ άνθρωποι λοιπόν, έξι επί σκηνής και δύο εκτός αυτής, πραγματοποίησαν μία από τις καλύτερες συναυλίες που έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια, μη συμπεριλαμβάνοντας τα περίπου δύο της πανδημίας. Επίκεντρο της ήταν το «Music in Eight Parts» του 1970, ένα έργο που ο Glass - ο οποίος τότε προσπαθούσε ακόμα να καθιερωθεί - είχε πουλήσει λόγω χρεών και για μεγάλο διάστημα εθεωρείτο χαμένο.

Ακολούθησε το «Music in Eight Parts» στην ολοκληρία του, έργο σημαδιακό για την διαδρομή του Glass καθώς σε αυτό φάνηκαν για πρώτη φορά τόσο καθαρά τα ατέρμονα γκλισάντι των εγχόρδων με απειροελάχιστες ρυθμικές εναλλαγές που δημιουργούν ένα υπνωτιστικό και εντέλει ονειρικό, σχεδόν trance κλίμα το οποίο θα γινόταν το «σήμα κατατεθέν» του στη συνέχεια.

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα στο δεύτερο μέρος παίχτηκε ένα απόσπασμα από το «Einstein On The Beach», της γνωστότερης, πιο χαρακτηριστικής και πιθανότατα καλύτερης όπερας του Glass και άλλο ένα από το «Satyagraha», επίσης όπερας με θέμα την ζωή του Ματάχμα Γκάντι, δύο κομβικών σταθμών της εξέλιξης που από το «Music in Eight Parts» οδήγησε στην εκθαμβωτική ωριμότητα του «Glassworks».

Τέλος ολόκληρη η τρίτη πράξη της εξαίρετης όπερας «The Photographer» του 1982 ήταν μια πολύ καλή γεύση από το πρώτο δείγμα του πως ο δημιουργός άρχισε να τελειοποιεί το οριστικό πλέον ύφος του.

Φεύγοντας από το κτίριο της ΕΛΣ και το ΚΠΙΣΝ δεν μπόρεσα να μην σκεφτώ και να μην θαυμάσω για ακόμα μια φορά το πως ο Philip Glass με πολύτιμο εκφραστικό μέσο του το TPGE κατόρθωσε να δημιουργήσει μια τόσο λιτή γραφή, με τις πολύ λίγες νότες στα τόσο «πυκνά» όμως θέματα του και με την χαρακτηριστική επαναληπτικότητα τους, η οποία άρθρωσε εντέλει μια προσωπικότατη και εντελώς νέα μουσική γλώσσα τόσο πλούσια σε περιεχόμενο, ουσία, γνήσια ομορφιά και αξία.

Είναι η πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά του στη σύγχρονη μουσική που πραγματικά του οφείλει πολλά περισσότερα από όσα εκείνος σε αυτήν.