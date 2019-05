Το Platforms Project στην ΑΣΚΤ: 800 καλλιτέχνες, 60 πλατφόρμες, 17 χώρες

Συμμετέχουν οι ομάδες:



24hrs Project(Ελβετία), A TRANS (Γερμανία), AC Institute, NYC (ΗΠΑ), Alpineum Produzentengalerie Luzern (Ελβετία), ArtCode (Ελλάδα), Artia Gallery (Ελλάδα), artflatform |elsewhere / kunstenaarsinitiatief |elders (Ολλανδία), ASSOCIATION THEATRE DIONYSOS ET APOLLON (Ελλάδα), ATHENS STREET ART FESTIVAL (Ελλάδα, Γαλλία, Μεξικό), Αυτοβιογραφικά Συστήματα / Autobiographical Systems (Ελλάδα), Βackspace (Ελλάδα), Bcademie (Ολλανδία), Binary art group (Κύπρος), Bureau d’Art et de recherche, Roubaix (Γαλλία), Come alone (Ελλάδα & Γαλλία), CUBE ART EDITIONS (Ελλάδα), DAILY TEMPORARY (Σουηδία, Ισπανία), Darling Pearls & Co (Βρετανία), DAS ESSZIMMER – space for art+ (Γερμανία), Ed Video (Καναδάς), EGO (Ελλάδα), EN FLO (Ελλάδα), EX-MÊKH (Ολλανδία), Έξοδος / Εxit (Ελλάδα), flat1_offspace (Αυστρία), Fragments of truth (Ελλάδα), Future Scenarios (Ολλανδία & Ελλάδα), Galleri Konstepidemin (Σουηδία), H-M-S (Βρετανία), ID:I Galleri (Σουηδία), In Vivo (Ελλάδα), IS-projects (Ολλανδία), ITSONLYARTS (Ελλάδα), ΚΟΡΕΚΤ / CORECT (Ελλάδα), Kunsthalle Graz (Αυστρία), Kunsthallekleinbasel (Ελβετία), LaLa Art Group Greece (Ελλάδα), Library / L’briary Gallery (Καναδάς), METAPOLIS (Ελλάδα), Museum of Forgetting/TILT (Σουηδία), Open Y @ (Ελλάδα), ORIZONTAS GEGONOTON (Ελλάδα), Patara Gallery (Γεωργία), Penelope’s webs (Ελλάδα), POW WOW (Ελλάδα), Rajatila Galleria / Rajataide (Φινλανδία), SCOTTY (Γερμανία), soft turns (Καναδάς), Sub Rosa Space (Ελλάδα), Τα Καΐκια που Πληγώναμε - Hurting Boats (Ελλάδα), Tehnopaignion art group (Ελλάδα), THE M{}ESUM (Γερμανία), TIDAL FLOW ART (Ελλάδα), Topp & Dubio (Ολλανδία), TRANSFORM ART PLATFORM (Σερβία), Und. (Ελλάδα), Unit 8 Cable Depot (Βρετανία), Various Artists (Βέλγιο), Vita Zita studio (Ελλάδα), Wil Aballe Art Projects | WAAP (Καναδάς).