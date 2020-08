Το στυλ της Μαρέβας Γκραμπόφσκι στην πρόσφατη εικαστική της βόλτα

View this post on Instagram

Στον υπέροχο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων παρουσιάζονται έργα από τη μόνιμη συλλογή σε επιμέλεια του εξαιρετικού εικαστικού Δημήτρη Ανδρεάδακη. Θερμά συγχαρητήρια στην Αθήνα Γιαννουλάκη και σε όλη την ομάδα που με αγάπη και μεράκι δημιούργησαν έναν χώρο φιλόξενο για το επισκέπτη, καθιστώντας τη πινακοθήκη σημείο αναφοράς. #mustvisit #chania #crete _ Excellent exhibition at Chania Municipal Art Gallery based on a selection of paintings from its permanent collection. Congratulations to all! Great teamwork! Must Visit.