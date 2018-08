Το t-shirt από τη Θεσσαλονίκη που δίνει δουλειά σε πρόσφυγες

Τα υφάσματα αγοράστηκαν από ελληνική εταιρία, τα τυπώματα έγιναν επίσης σε εγχώρια επιχείρηση ενώ η παραγωγή ξεκίνησε αρχές Αυγούστου στο Οικουμενικό εργαστήρι προσφύγων ΝΑΟΜΙ με 4 άτομα από τη Συρία, το Ιράκ, το Μπενίν και τη Νιγηρία, τα οποία προσελήφθησαν γι′ αυτό τον σκοπό.

«Το λογότυπο στο μπλουζάκι ‘This is not a t-shirt’ θέλει να αναδείξει τον σκοπό αυτής της προσπάθειας, ότι δεν πρόκειται δηλαδή για ένα απλό μπλουζάκι αλλά ένα προϊόν δίκαιου εμπορίου που δίνει δουλειά σε πρόσφυγες.

Είναι ενδεικτικό μάλιστα ότι στο ταμπελάκι του ρούχου αναγράφεται: Made in Greece by people who had to flee their houses and start a new life (κατασκευασμένα στην Ελλάδα από ανθρώπους που έπρεπε να τραπούν σε φυγή από τα σπίτια τους και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή)» δηλώνει ο Χάνινκ, ο οποίος χρησιμοποιεί φιλικές για το περιβάλλον μεθόδους σε όλη την παραγωγή. «Εκτός από το οργανικό βαμβάκι που επιλέξαμε για τα μπλουζάκια,η συσκευασία γίνεται σε χαρτοσακούλα και όχι σε πλαστικό», διευκρινίζει.