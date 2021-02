Το «The Undoing» στην κορυφή του HBO το 2020

Η σειρά «The Undoing» είναι η πρώτη σε θεαματικότητα του HBO το 2020. Η πλατφόρμα επιβεβαίωσε με tweet ότι την μίνι σειρά παρακολούθησαν περισσότερα από 12,3 εκατ. θεατές, εκ των οποίων το 48% μέσω διαδικτύου.

Συνδυασμός μυστηρίου και ψυχολογικού θρίλερ, με πρωταγωνιστές την Νικόλ Κίντμαν και τον Χιου Γκραντ η σειρά, που βασίζεται στο μυθιστόρημα της Τζιν Χανφ Κόρελιτς «You Should Have Known» και έκανε πρεμιέρα στις 25 Οκτωβρίου 2020, έχει ξεπεράσει σε θεαματικότητα και τους δύο κύκλους του «Big Little Lies», με πρωταγωνίστρια πάλι την Νικόλ Κίντμαν.

Παραγωγός και σεναριογράφος είναι ο τηλεοπτικός δημιουργός, Ντέιβιντ Ε. Κέλι, για το HBO και σκηνοθέτης είναι η Σουζάνε Μπίερ.