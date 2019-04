View this post on Instagram

ফেনীর সোনাগাজীর মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফির বাবা একেএম মুসা, মা শিরিনা আক্তার ও দুই ভাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। #Nusrat #NusratJahanRafi #NusratMurder