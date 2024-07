Τραμπ: Η επίθεση εναντίον του εκτόξευσε τις μετοχές του και των εμπόρων όπλων

via Associated Press

Αν και η πολιτική διάσταση της ένοπλης επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ να είναι νωρίς να υπολογιστεί, η οικονομική αποτυπώνεται ήδη στη Wall Street με τις μετοχές των εταιρειών του Ντόναλντ Τραμπ και των φίλων του να εκτινάσσονται κατά 50%.

Η Trump Media & Technology Group Corp., η οποία διαπραγματεύεται με τον τίτλο DJT και έκανε το ντεμπούτο της στη Wall Street το Μάρτιο του 2024, καταγράφει άνοδο σήμερα 50% στις πρώτες συναλλαγές της.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι αγορές θεωρούν ότι οι πιθανότητες του Τραμπ να κερδίσει μια δεύτερη θητεία στο Λευκό Οίκο αυξήθηκαν σημαντικά μετά την επίθεση σε βάρος του.

«Η αντίδραση των επενδυτών στις μετοχές της Trump Media ήταν αναμενόμενη καθώς ο Τραμπ είναι πλέον ένα ισχυρό προιόν»,ανέφερε ο Μάθιου Τατλ, διευθύνων σύμβουλος της Tuttle Capital Management.

Οι μετοχές της Trump Media ήταν ασταθείς από τον Μάρτιο, καθώς οι επενδυτές δυσκολεύονταν να «ποντάρουν» ποιος από τους δύο υποψηφίους θα κέρδιζε τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο της εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που δημιουργήθηκε όταν οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έκλεισαν τους λογαριασμούς του πρώην προέδρου, μετά την εξέγερση στο Καπιτώλιο του 2021.

Όπλα, ασφαλιστικές και κρυπτονομίσματα

Όμως τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν εκτόξευσαν μόνο τις μετοχές των εταιρειών του Τραμπ αλλά και «των φίλων» του, που θα ευνοιθούν σε περίπτωση επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, δηλαδή των εμπόρων όπλων, εταιρειών ασφαλείας, κρυπτονομισμάτων και τις ασφαλιστικές.

Για παράδειγμα, η εταιρεία δικτύων βίντεο Rumble Inc. σημείωσε άνοδο περίπου 9% ενώ ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές της Smith & Wesson Brands Inc. σημείωσαν άνοδο άνω του 6% και της Sturm Ruger & Company Inc. 5% ενώ άνοδο πάνω από 7& σημείωσαν οι μετοχές των εταιρείες ιδιωτικής φύλαξης CEO Group Inc. και CoreCivic Inc..

Επίσης, οι μετοχές που συνδέονται με κρυπτονομίσματα, όπως η Coinbase Global Inc και το Bitcoin, επιχειρήσεις με ανθρακωρυχία όπως η Marathon Digital Holdings Inc και ασφαλιστικές εταιρείες όπως UnitedHealth Group Inc. που σημείωσε άνοδο 2,1% και η Humana Inc. με άνοδο 2,5%. οι οποίες θεωρείται ότι θα ενισχυθούν σε περίπτωση επανεκλογή του Τραμπ.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην ενισχυθεί και η Tesla Inc. που σημείωσε άνοδο περίπου 4% μετά την υποστήριξη του Έλον Μασκ στον Τραμπ.

Πέφτουν οι εταιρείες ενέργειας των Δημοκρατικών

Αντίθετα, οι μετοχές των εταιρειών ηλιακής ενέργειας κατρακύλησαν, δεδομένου ότι οι Δημοκρατικοί θεωρούνται πιο φιλικοί προς τον κλάδο. Η Enphase Energy Inc. και η First Solar Inc. υποχώρησαν και οι δύο περίπου 4%.

Η Wall Street πάντως έκλεισε με κέρδη με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 Index να αυξάνονται περίπου 0,4%.