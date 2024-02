Τριάντα πέντε χρόνια Ελληνικές Υποτροφίες στο Μοντρεάλ

Ο Ιωάννης Κωτσάκης τιμήθηκε με την εντεταλμένη υποτροφία της Οικογένειας Sam and Mary Haralambakis . Είναι τριτοετής φοιτητής διδακτορικού του τμήματος Μηχανικών Υλικών (Materials Engineering) του πανεπιστημίου McGill. Τελείωσε τις γυμνασιακές σπουδές του στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Μεταλλειολόγων Μηχανικών του Μετσοβείου Πολυτεχνείου της Αθήνας και το 2021 ήρθε στον Καναδά όπου ενεγράφη στο πρόγραμμα διδακτορικού στο τμήμα Μηχανικών Υλικών του Πανεπιστημίου McGill . Εχει λάβει διάφορα βραβεία στον τομέα του.

Η Αναστασία Παρασκευόπουλος τιμήθηκε με την εντεταλμένη υποτροφία του Pink in the City της Οικογενείας Βουρτζούμη.Είναι τριτοετής φοιτήτρια στα τμήματα Κλασσικών Σπουδών και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου McGill. Έχει λάβει διάφορες υποτροφίες και αγαπά υπερβολικά την ελληνική ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό.

Η Αθηνά Νικολής έλαβε την ονομαστική υποτροφία της οικογενείας Πάρι Αρνόπουλου. Είναι πρωτοετής φοιτήτρια Νομικής του Πανεπιστημίου McGill. Αποφοίτησε από το πρόγραμμα Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών του κολλεγίου Jean-de-Brébeuf με ειδική υποτροφία. Το 2023 ενεγράφη στο τμήμα Νομικής (Civil Law and Juris Doctor) του Πανεπιστημίου McGill και στο οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα. Είναι πρεσβευτής του οργανισμού Voices of Olympia NGO και την ενδιαφέρει πολύ

Η Ειρήνη Καπέλλου πήρε την εντεταλμένη υποτροφία αφιερωμένη εις μνήμην της αειμνήστου Ελένης Παλαιοκώστα. Είναι δευτεροετής φοιτήτρια στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου McGill. Γεννήθηκε στην Ελλάδα όπου και συμπλήρωσε τις γυμνασιακές της σπουδές στην ελληνογερμανική σχολή Alexander Von Humboldt , στη συνέχει φοίτησε στο κολέγιο και σήμερα είναι φοιτήτρια στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου McGill. Συμμετέχει ενεργά στο κίνημα MEDLIFE, στο St. James Drop-In Centre και στο Montreal Chinese Hospital. Είναι επίσης μέλος του Centre for Research on Children and Families (CRCF).