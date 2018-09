TripAdvisor: Ποια τουριστική ξενάγηση στην Ελλάδα βρίσκεται στις καλύτερες του κόσμου

Η ξενάγηση στην Ακρόπολη με τα Athens Walking Tours συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 10 ταξιδιωτικές εμπειρίες πολιτισμού στον κόσμο που σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών μέχρι στιγμής για το 2018.

Τα στοιχεία αυτά, τα οποία δημοσιοποιεί σήμερα η κορυφαία ταξιδιωτική πλατφόρμα TripAdvisor, προέρχονται από την ανάλυση κρατήσεων στην κατηγορία πολιτισμού που πραγματοποιήθηκαν στην πλατφόρμα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2018, και η σύγκριση γίνεται με τα επίπεδα κρατήσεων της αντίστοιχης περιόδου του 2017.

Σύμφωνα με την TripAdvisor, οι κρατήσεις για εμπειρίες πολιτισμού κατά το πρώτο 6μηνο του 2018 παρουσιάζουν αύξηση 45% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Aυτή είναι η κατάταξη με τις δέκα ταξιδιωτικές εμπειρίες πολιτισμού στον κόσμο

1. 2-Hour Samurai Experience | Kyoto, Ιαπωνία

2. Ghosts of Charleston Tour | Τσάρλεστον, ΗΠΑ

3. Whitney Plantation Tour | Νέα Ορλεάνη, ΗΠΑ

4. Geisha Experience at Chaya | Τόκιο, Ιαπωνία

5. Bohemian Bucharest Markets and Mahallas Walking Food Tour | Βουκουρέστι, Ρουμανία

6. Acropolis of Athens Tour | Αθήνα

7. Rome and Colosseum Underground Tour with Third Tier Access | Ρώμη, Ιταλία

8. Florence Duomo Baptistery, Cathedral, Museum Small-Group Tour | Φλωρεντία, Ιταλία

9. Weta Cave Workshop Tour | Wellington, Νέα Ζηλανδία

10. La Fortuna Rainforest Chocolate Tour with Cocoa Farm Admission | La Fortuna, Κόστα Ρίκα