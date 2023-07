Tupac: Τα νέα δεδομένα στην ανεξιχνίαστη δολοφονία του θρυλικού ράπερ 27 χρόνια μετά

via Associated Press

Η έρευνα για την ανεξιχνίαστη δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ (Tupac) έχει αναβιώσει. Χρειάστηκαν σχεδόν τρεις δεκαετίες, αλλά η ανατροπή ήρθε όταν οι αστυνομικές αρχές στη Νεβάδα εξέδωσαν νέο ένταλμα έρευνας αυτή την εβδομάδα (17/7) σε σχέση με τον θάνατο του ράπερ από πυροβολισμό.

Τι νέο προκύπτει από την έρευνα

Η αστυνομία του Λας Βέγκας εξέδωσε ένταλμα έρευνας σε σχέση με τη δολοφονία του Τουπάκ, ο οποίος πυροβολήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1996.

Το ένταλμα εκτελέστηκε τη Δευτέρα (17/7) στην κοντινή πόλη Χέντερσον. Δεν είναι σαφές τι αναζητούσαν ή πού έψαξαν.

Επικαλούμενος την εν εξελίξει έρευνα, ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την τελευταία εξέλιξη που σημειώθηκε στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένου του εάν έχει εντοπιστεί κάποιος ύποπτος.

Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Τουπάκ

Ο 25χρονος ράπερ επέβαινε σε μια μαύρη BMW που οδηγούσε ο ιδρυτής της Death Row Records, Marion «Σουτζ» Νάιτ, με μια συνοδεία περίπου 10 αυτοκινήτων. Προφανώς κατευθυνόταν σε κάποιο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, αφού πρώτα είχε δει τον Μάικ Τάισον να βγάζει νοκ-άουτ τον Μπρους Σέλντον σε αγώνα μποξ στο MGM Grand. Η αστυνομία είπε ότι κανένας άλλος δεν ήταν στο αυτοκίνητο μαζί τους.

Μια λευκή Κάντιλακ, με τέσσερις άνδρες μέσα, προσέγγισε την BMW ενώ ήταν σταματημένη στο κόκκινο φανάρι σε μια διασταύρωση κοντά στο Las Vegas Strip, και ένα άτομο άνοιξε πυρ, γαζώνοντας την πλευρά του συνοδηγού με σφαίρες, είπε η αστυνομία. Καθισμένος στη θέση του συνοδηγού, ο Τουπάκ πυροβολήθηκε τέσσερις φορές, με τις 2 σφαίρες να τον βρίσκουν στο στήθος. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου πέθανε έξι ημέρες αργότερα.

Μια φωτογραφία του δολοφονημένου ράπερ/ ηθοποιού Τούπακ Σακούρ μπροστά από το προσφάτως αποκτηθέν αστέρι του στη «Λεωφόρο της Δοξας» στο Χόλυγουντ, που του αποδόθηκε τιμής ένεκεν (Λος Άντζελες, 7/6/2023) via Associated Press

Η κληρονομιά του ράπερ

Ο Τουπάκ ήταν μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του hip-hop, γνωστός και με τα καλλιτεχνικά του ονόματα 2Pac και Makaveli. Η επαγγελματική του καριέρα διήρκεσε μόνο πέντε χρόνια, αλλά πούλησε περισσότερους από 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιημένου με διαμάντια άλμπουμ «All Eyez on Me», το οποίο ήταν γεμάτο με επιτυχίες όπως «California Love (Remix),» «I Ain” t Mad at Cha» και «How Do U Want It».

Ο Τουπάκ είχε πέντε Νο. 1 άλμπουμ, όπως το «Me Against the World» το 1995 και το «All Eyez on Me» το 1996, μαζί με τρεις μεταθανάτιες κυκλοφορίες: «The Don Killuminati: The 7 Day Theory» του 1996, «Until the End of Time» του 2001 και το «Loyal to the Game» του 2004.

Ο έξι φορές υποψήφιος για Grammy καλλιτέχνης εισήχθη στο Rock & Roll Hall of Fame από τον Snoop Dogg το 2017.

Αλλά και ως ανερχόμενος ηθοποιός, ο Τουπάκ πρωταγωνίστησε σε πολλές δημοφιλείς ταινίες όπως το «Poetic Justice» του John Singleton με την Janet Jackson και το «Juice» του Ernest Dickerson. Έπαιξε επίσης μεγάλους ρόλους στα «Gang Related» και «Above the Rim».

Τον Απρίλιο, ένα ντοκιμαντέρ πέντε μερών του FX με τίτλο «Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur» εξέτασε το παρελθόν της μητέρας του ράπερ, Αφένι Σακούρ, ως γυναίκα ηγέτιδα στο Κόμμα των Μαύρων Πανθηρών, ενώ παράλληλα εξερευνούσε το ταξίδι του Τουπάκ ως πολιτικoύ οραματιστή που έγινε ένας από τους μεγαλύτερους ραπ καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Τον περασμένο μήνα, ο Shakur έλαβε ένα αστέρι μετά θάνατον στο Hollywood Walk of Fame.

«Αψήφησε τη διάκριση μεταξύ τέχνης και ακτιβισμού», είπε ο Big Boy, ραδιοφωνικός παραγωγός, που παρέστη στην τελετή.

Η Sekyiwa "Set" Shakur, η αδερφή του Τούπακ, ποζάρει μπροστά από το αστέρι του αδελφού της στη «Λεωφόρο της Δόξας» στο Χόλυγουντ. via Associated Press

Ο μεγαλύτερος αντίπαλός του

Ο θάνατος του Τουπάκ ήρθε εν μέσω της κόντρας του με τον αντίπαλο του ραπ καλλιτέχνη, τον Notorious B.I.G., ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα έξι μήνες αργότερα. Εκείνη την εποχή, και οι δύο ράπερ βρίσκονταν στη μέση του διαβόητου ανταγωνισμού Ανατολικής Ακτής-Δυτικής Ακτής, που καθόρισε κυρίως τη σκηνή του hip-hop στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Η διαμάχη πυροδοτήθηκε όταν ο Σακούρ τραυματίστηκε σοβαρά σε άλλον πυροβολισμό κατά τη διάρκεια μιας ληστείας στο λόμπι ενός ξενοδοχείου στο κέντρο του Μανχάταν το 1994. Πυροβολήθηκε πολλές φορές και έχασε 40.000 δολάρια.

Ο Τουπάκ κατηγόρησε ανοιχτά τον B.I.G. και τον Sean «Diddy» Combs ότι είχαν προηγούμενη γνώση του πυροβολισμού, κάτι που και οι δύο αρνήθηκαν κατηγορηματικά. Ο πυροβολισμός πυροδότησε αρκετή κόντρα, που δημιούργησε ένα σοβαρό χάσμα στην κοινότητα της hip-hop και στους θαυμαστές.

Αργότερα ο Τουπάκ κυκλοφόρησε το επιθετικό σινγκλ «Hit ’Em Up», το οποίο στόχευσε τον B.I.G., ο οποίος από την άλλη επέστρεψε με το «Who Shot Ya?», ένα δίσκο που θεωρήθηκε ως χλευασμός. Ωστόσο, ο B.I.G. ισχυρίστηκε ότι το τραγούδι δεν απευθύνονταν στον Σακούρ.

Η φυλακή και το «Thug Life»

Ο Τουπάκ γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 1971 στη Νέα Υόρκη. Αργότερα μετακόμισε στη Βαλτιμόρη και παρακολούθησε το Baltimore School for the Arts, όπου άρχισε να γράφει ραπ. Τελικά πήγε στο Μαρίν Σίτυ της Καλιφόρνια, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, και συνέχισε να γράφει και να ηχογραφεί.

Με τα χρόνια, απέκτησε κάποιες συναλλαγές με το νόμο. Εξέτισε αρκετούς μήνες σε φυλακή της Νέας Υόρκης για σεξουαλική κακοποίηση.

Ενώ βρισκόταν στη φυλακή, ο Τουπάκ έδειξε ναεπανεξετάζει τον τρόπο ζωής του. Είχε υποστήριξη από ηγέτες των Μαύρων, συμπεριλαμβανομένου του αιδεσιμότατου Τζέσι Τζάκσον και του Αδ. Αλ Σάρπτον, οι οποίοι τον συμβούλευαν ενώ ήταν κλειδωμένος.

«Η ζωή του Thug Life για μένα είναι νεκρή. Αν είναι αληθινό, ας το εκπροσωπήσει κάποιος άλλος, εγώ το έχω βαρεθεί», είπε ο Τουπάκ στο περιοδικό Vibe. «Το εκπροσωπούσα πάρα πολύ. Ήμουν το Thug Life.»

Εμπνεόμενος την ταραγμένη ζωή του κυκλοφόρησε το 1995 το «Me Against The World», ένα άλμπουμ με πωλήσεις πολλών εκατομμυρίων που περιείχε τα δυσοίωνα κομμάτια «If I Die 2Nite» και «Death Around The Corner».