Τζέρεμι Ρένερ: Η πρώτη του ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

via Associated Press

via Associated Press

Σύμφωνα με το Extra, που επικαλείται ο The Independent, ο Ρένερ έχει τις αισθήσεις του και μιλάει, ωστόσο ο δρόμος της αποκατάστασης θα είναι μακρύς.

Ο 51χρονος έχει προταθεί για δύο Όσκαρ για τους ρόλους του στις ταινίες The Hurt Locker και The Town. Ο Ρένερ έχει σπίτι σε μια περιοχή κοντά στο Ρίνο της Νεβάδα που έχει πληγεί από τις πρόσφατες χειμερινές καταιγίδες, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.