Βαθαίνει το αίνιγμα των μυστηριωδών διαστημικών ραδιοσημάτων: Από πού φαίνονται να προέρχονται

«Αυτή ήταν η πρώτη ματιά στο άλλο 97%» λέει ο Αγιούς Παντί, lead author της έρευνας και διδακτορικός στο Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysics και το David A. Dunlap Department of Astronomy and Astrophysics στο University of Toronto. «Μας επιτρέπει να επανεξετάσουμε τι νομίζουμε ότι είναι τα FRB και να δούμε πώς μπορεί να διαφέρουν τα επαναλαμβανόμενα από τα μη επαναλαμβανόμενα».