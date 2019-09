Βύρων Νικολαΐδης, πρόεδρος CEPIS: Δυνατή η δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας στην πληροφορική στην Ελλάδα

Το έλλειμμα των ψηφιακών δεξιοτήτων που παρατηρείται σήμερα στην απασχόληση, δεδομένων των ταχύτατων εξελίξεων στην τεχνολογία, και η στρατηγική που απαιτείται για την αντιμετώπισή του, βρέθηκε στο επίκεντρο της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Επαγγελματιών Πληροφορικής (CEPIS), που έλαβε χώρα στο Δουβλίνο, με τη συμμετοχή προέδρων και εκπροσώπων από 29 χώρες της ΕΕ.

Σε σχετική παρουσίαση που έγινε σε δημοσιογράφους το Σάββατο, o πρόεδρος της CEPIS και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης, αναφέρθηκε εκτενώς στις αλλαγές που επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην αγορά και τους χώρους εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι, δεδομένων των συνθηκών που έχει αφήσει πίσω της η κρίση, πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία- μία που «έρχεται μια φορά στα 50 χρόνια», όπως είπε χαρακτηριστικά- η Ελλάδα να «γίνει από ουραγός, πρωτοπόρος», αξιοποιώντας προς όφελός της το κενό που υπάρχει σε όλο τον κόσμο ως προς τις ψηφιακές δεξιότητες και τους καταρτισμένους επαγγελματίες πληροφορικής.

«Ναι, μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα», είπε σχετικά, επικαλούμενος στοιχεία από έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από το CEPIS σε συνεργασία με το HePIS (Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, βάσει της οποίας είναι δυνατή η δημιουργία 500.000 θέσεων στον χώρο της πληροφορικής στην Ελλάδα.

Ο κ. Νικολαΐδης αναφέρθηκε εκτενώς στις αλλαγές που επέρχονται στην κοινωνία και την αγορά εργασίας λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των ψηφιακών τεχνολογιών, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά για την κατάσταση στην Ελλάδα πως «η παρούσα κυβέρνηση τα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα». Όπως τόνισε, το «brain drain» είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 500.000 να φύγουν από τη χώρα από το 2008 και μετά. Ως εκ τούτου, υπογράμμισε, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στην εύρεση καταρτισμένων επαγγελματιών πληροφορικής, καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, οι δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι πανεπιστημίων αποδεικνύονται παρωχημένες, λόγω της ταχύτητας με την οποία κινούνται τα πράγματα στον χώρο της τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στην επιτυχία των Coding Bootcamps (ταχύρρυθμων, εντατικών προγραμμάτων εκπαίδευσης στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών, με στόχο την επανειδίκευση νέων πτυχιούχων χωρίς σχετικό υπόβαθρο), με ποσοστό πρόσληψης 97% μέσα σε διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωσή τους, από το 2016 και μετά, που είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα.