Vertigo: Μια έκθεση για τις ιλιγγιώδεις ταχύτητες του σήμερα στη σύγχρονη σειρά του Ι. Θεοχαράκη

Πρόγραμμα παράλληλων δράσεων

O Δημήτρης Ταμπάκης είναι εικαστικός και designer. Είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (2019-2021) και του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2009-2015). Από το 2018 είναι συνιδρυτής της καλλιτεχνικής ομάδας un.processed.realities η οποία δραστηριοποιείται σε Αθήνα και στην Τήνο. To 2020 σε συνεργασία με το Φίλιππος Ράσκοβιτς συμμετείχε στο προγράμματος φιλοξενίας του FUGA, ETOPIA Center for Art and Technology

στην Zaragoza/Ισπανία και το 2022 στο προγράμματος φιλοξενίας της Bajaramovic Unlimited gallery στην Αθήνα. Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε ομαδικές εκθέσεις σε ιδρύματα και ανεξάρτητους χώρους σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως MOMus/Θεσσαλονίκη (2018), UCL London/ Λονδίνο(2019), MIET/Αθήνα(2019), Romantso/Αθήνα (2020), ,Α.Σ.Φ.Α,/Αθήνα (2021), Keiv

Gallery/Aθήνα (2021), Centrum Gallery/Βερολίνο (2021), Bajaramovic Unlimited gallery/Αθήνα (2022), Galerie Basia Embiricos/ Παρίσι (2022), P.S. Gallery Community/Αθήνα (2022), One minute space/Αθήνα (2023&2024), Kyan/Αθήνα(2023), Αmphicar/Αθήνα (2023), Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο/ Aθήνα(2023), Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού/ Τήνος (2023), HAUNT/Βερολίνο (2023), Xeno/Σίγρι (2023), POLESUD/Strasbourg (2024).