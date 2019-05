Βολιβία: Ανακαλύφθηκε τσάντα χιλίων ετών γεμάτη ψυχοτρόπα ναρκωτικά

StreetFlash via Getty Images

Η τσάντα, που είχε δημιουργηθεί από τρείς μουσούδες αλεπούδων, περιείχε ανάμεσα σε άλλα πράγματα, εργαλεία για την δημιουργία ψυχοτρόπων ναρκωτικών, σωλήνες ειδικοί για την εισπνοή των ναρκωτικών ακόμα και για το κάπνισμα των ίδιων των φυτών.

Η ομάδα των ειδικών πήρε με την βοήθεια ειδικού νυστεριού ξύσματα από το εσωτερικό της τσάντας τα οποία στην συνέχεια ανέλυσαν.

Οι απαντήσεις που πήραν από τα αποτελέσματα και δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Science, ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικά για τον τρόπο ζωής των κατοίκων της περιοχής καθώς διαφορετικά είδη ψυχοτρόπων ουσιών ήρθαν στο φως. Ανάμεσα τους, κοκαϊνη, βενζοϋλεκγονίνη (βασικό στοιχείο για την δημιουργία κοκαϊνης) καθώς και ψιλοκίνη ( συστατικό που βρίσκεται στα μανιτάρια) και η οποία προήλθε από τρία διαφορετικά είδη φυτών.

Να σημειωθεί πως η μείξη των συγκεκριμένων ναρκωτικών, ταιριάζει απόλυτα με αυτά που βρίσκαμε στην παραγωγή της αγιαουάσκα (ayahuasca), ναρκωτικό πολύ διαδεδομένο εως και σήμερα, το οποίο το συναντούσε κανείς στις περιοχές του Αμαζονίου.

