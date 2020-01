Βότανα: Οι 3 υπερδυνάμεις για το ανοσοποιητικό σου

Υπερδύναμη πρώτη: Immune’s Tonic των BIO TONICS

Θωρακίστε τον οργανισμό σας από τις ιώσεις και λοιμώξεις του οργανισμού κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες με BIOTONICS IMMUNE’S. Τα πολύτιμα συστατικά των ΣΑΜΠΟΥΚΟ, ΡΕΙΣΙ και ΕΧΙΝΑΚΕΙΑΣ συνίστανται στις βιταμίνες (A, B, C), στα μέταλλα (ασβέστιο, κάλιο, φώσφορο), σε πλήθος φυτοχημικών ουσιών (βετουλίνη, φλαβονοειδή, ανθοκυανίνες, γλυκοσίδια, τανίνες, κουερσετίνη, ρουτίνη, β-καροτίνη) και στους πολυσακχαρίτες. Οι ουσίες αυτές έχουν αντιμικροβιακή, αντιβακτηριδιακή, αντιική και αντιοξειδωτική ικανότητα και συμβάλλουν στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού, ενώ στα άνθη και στα αιθέρια έλαια των βοτάνων περιέχεται σημαντική ποσότητα ελεύθερων λιπαρών οξέων που είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για την καρδιαγγειακή υγεία.

Υπερδύναμη δεύτερη: SEVEN BERRIES των BIO TONICS

Βατόμουρα, μούρα, σμέουρα, κράνμπερι, φραμπουάζ, μύρτιλα και φράουλες, όλα ανήκουν στην ίδια οικογένεια και δεν προσφέρουν μόνο άρωμα και γεύση. Τα μούρα είναι πλούσια σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά (βιταμίνες, μέταλλα, φυτοοιστρογόνα και ιχνοστοιχεία )και φυτικές ίνες και φτωχά σε θερμίδες, υδατάνθρακες και λίπος. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά τους, κατατάσσονται ανάμεσα στα πιο ωφέλιμα φρούτα για την υγεία, ενώ κερδίζουν μία από τις πρώτες θέσεις στη λίστα με τις «υπέρ» τροφές.

Η παρουσία των αντιοξειδωτικών σε επαρκείς ποσότητες στον οργανισμό είναι καθοριστική για πολλές ζωτικές λειτουργίες:

Καταπολεμούν και εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες

Προσφέρουν ευεξία, ζωτικότητα, αντιγήρανση και νεανικό σφρίγος.

Προάγουν την ελαστικότητα της επιδερμίδας και συνεισφέρουν στο δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια.

Προάγουν την ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Συμβάλλουν στο ουροποιητικό σύστημα.

Υπερδύναμη τρίτη: HERB’S TONIC των BIO TONICS

Τα 480 και πλέον συστατικά της Cannabis Sativa L., τα 100 περίπου της Σπιρουλίνας, τα 180 του Ιπποφαούς και τα 240 συστατικά και πλέον της Αλόης, μας κάνουν ένα σύνολο 1.000 και πλέον θρεπτικών συστατικών στη υπηρεσία του οργανισμού. Τόνωση, ευεξία και ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Πρώτη φορά ένα φυσικό προϊόν διατροφής έχει τέτοια πληθώρα θρεπτικών συστατικών με εξαιρετικά οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό. To HERB’S TONIC συνδυάζει άψογα τα τέσσερα παραπάνω βότανα, δίνοντας ένα θετικά εκρηκτικό αποτέλεσμα. Λιπαρά οξέα 3/6/7/9 και πολλά άλλα, βιταμίνες, μέταλλα, ανθοκυανίνες. Αντιοξειδωτικές φυτικές χρωστικές ουσίες όπως η φυκοκυανίνη, η ιπποφαίνη, τα καροτένια, η ζεαξανθίνη. Φυτικές ίνες και φυτικές πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, πολλά μικροθρεπτικά φυτοχημικά και φλαβονοειδή. Όλα αυτά φανταστείτε τα στην υπηρεσία του οργανισμού, όταν τα λαμβάνετε μέσα από μια κάψουλα HERB’S TONIC των BIO TONICS.

Ζητήστε τα από τα φαρμακεία* σήμερα, όλα μαζί στην παραπάνω τιμή ή το κάθε ένα χωριστά, και απολαύστε όλες τις δυνάμεις των BIO TONICS.

*Αν ο φαρμακοποιός σας δεν τα έχει ήδη στο ράφι του, ζητήστε του να σας τα προμηθεύσει από την φαρμακαποθήκη του. Ακόμη και με αυτό τον τρόπο σε λίγες ώρες θα τα έχετε στα χέρια σας.