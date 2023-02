Βραβεία SAG: Μεγάλη νίκη και ρεκόρ για το «Τα Πάντα Όλα», βραβείο στο Μπρένταν Φρέιζερ

Το καστ της ταινίας Everything Everywhere All At Once στη σκηνή της τελετής απονομής των 29ων Screen Actors Guild Awards, 26 Φεβρουαρίου 2023, Καλιφόρνια. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images) Michael Buckner via Getty Images

Η τελετή απονομής των 29ων Βραβείων SAG για τις καλύτερες ερμηνείες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, στο Fairmont Century Plaza του Λος Άντζελες και μεταδόθηκε από το κανάλι του Netflix στο YouTube, με παρουσιαστές μεταξύ άλλων, τη Ζεντάγια, την Όμπρεϊ Πλάζα, τη Τζένα Ορτέγκα, τον Άνταμ Σκοτ και τον Τζέφ Μπρίτζες.

Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε η ταινία των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ «Everything Everywhere All At Once» (Τα Πάντα όλα) κερδίζοντας τέσσερα βραβεία και καταρρίπτοντας το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες για μία ταινία -μόλις τέσσερις ταινίες έχουν λάβει τρία βραβεία από την έναρξη της διοργάνωσης, το 1995.

Η ταινία απέσπασε τα τέσσερα από τα πέντε βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια, όχι μόνο τα δύο που θεωρούνταν περίπου δεδομένα, για το καλύτερο καστ και για τον Β΄ Ανδρικό Ρόλο στον Κε Χούι Καν -ο οποίος έγινε ο πρώτος Ασιάτης ηθοποιός που κερδίζει SAG-, αλλά και δύο, τα οποία δεν θεωρούνταν σε καμία περίπτωση δεδομένα, εν προκειμένω του Α΄ Γυναικείου Ρόλου για τη Μισέλ Γεό, η οποία επικράτησε της Κέιτ Μπλάνσετ που είναι το απόλυτο φαβορί για την ερμηνεία της στο «Tar» και του Β΄ Γυναικείου Ρόλου για τη Τζέιμι Λι Κέρτις, η οποία επικράτησε της Άντζελα Μπάσετ του «Black Panther: Wakanda Forever» (και πρόσφατα βραβευμένης με Critics Choice και Χρυσή Σφαίρα).

«Νομίζω ότι αν μιλήσω η καρδιά μου θα εκραγεί», είπε στη συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία της η Μισέλ Γεό -επίσης, πρώτη Ασιάτισσα ηθοποιός που κερδίζει SAG στην κατηγορία-, προσθέτοντας ότι είχε να ανταγωνιστεί «τιτάνες» -ο λόγος για τις Κέιτ Μπλάνσετ και Βαϊόλα Ντέιβις. «Αυτό [το βραβείο] δεν είναι μόνο για μένα, είναι για κάθε κορίτσι που μοιάζει σαν εμένα», είπε. «Σας ευχαριστώ που μου δώσατε μια θέση στο τραπέζι».

Ο Μπρένταν Φρέιζερ απέσπασε το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου, επικρατώντας τόσο του Όστιν Μπάτλερ (ο οποίος έχει αποσπάσει Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στο «Έλβις»), όσο και του πολυβραβευμένου Κόλιν Φάρελ και προσθέτοντας ακόμη μία νίκη για την πολυσυζητημένη ερμηνεία του στο «The Whale» μετά το βραβείο στα Critics Choice και καθ′ οδόν προς τα Όσκαρ.

Προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα του ο Μπρένταν Φρέιζερ αναφέρθηκε παραλαμβάνοντας το βραβείο, στις καλές και στις κακές φάσεις της καριέρας του, από την κορυφή που ήταν τη δεκαετία του 1990 μέχρι την εποχή που βρέθηκε εκτός, λέγοντας «Έχω καβαλήσει πρόσφατα αυτό το κύμα και μου έχει τύχει επίσης, αυτό το κύμα να με τσακίσει μέχρι τον πάτο του ωκεανού».

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές σειρές, τα μεγάλα βραβεία έλαβαν οι σειρές The White Lotus και Abbott Elementary. Το The White Lotus σημείωσε ακόμη μία νίκη, με το βραβείο για τη Τζένιφερ Κούλιτζ, ενώ ο πρωταγωνιστής του Ozark, Τζέισον Μπέιτμαν απέσπασε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας σε Δραματική Σειρά.

Βραβεία έλαβαν επίσης, η Τζέσικα Τσαστέιν -η οποία είπε «Μοιράζομαι αυτό το βραβείο με το Μάικλ Σάνον, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή ηθοποιούς μας»-, η Τζιν Σμαρτ -που αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση καρδιάς και δεν κατάφερε να δώσει το «παρών»- και ο Σαμ Έλιοτ, σε μία νίκη -έκπληξη.

Η Τζέσικα Τσαστέιν με το βραβείο SAG για την ερμηνεία της στη σειρά «George & Tammy» στα 29α Screen Actors Guild Awards, 26 Φεβρουαρίου 2023 REUTERS/Aude Guerrucci AUDE GUERRUCCI via Reuters

Ο Σαμ Έλιοτ με το βραβείο για την ερμηνεία του στη σειρά «1883». MARIO ANZUONI via Reuters

Επίσης, η Σάλι Φιλντ, η οποία στις έξι δεκαετίες της καριέρας της έχει τιμηθεί με δύο Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, ένα SAG και τρία Emmy, έλαβε τιμητικό βραβείο SAG για το σύνολο της καριέρας της, με τους συναδέλφους της να τη χειροκροτούν όρθιοι.

Το 2022, οι μεγάλοι νικητές των Screen Actors Guild Awards (των βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών) ήταν και νικητές των Όσκαρ. Αλλά βεβαίως, το ερώτημα κατά πόσο παρακολουθήσαμε κι εφέτος ένα preview των Βραβείων Όσκαρ, όσον αφορά τις κατηγορίες ερμηνείας, δεν μπορεί παρά να απαντηθεί στις 12 Μαρτίου.

Οι νικητές

Σινεμά

Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Μπρένταν Φρέιζερ, The Whale

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Μισέλ Γεό, Everything Everywhere All at Once

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Κε Χούι Καν, Everything Everywhere All at Once

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Τζέιμι Λι Κέρτις, Everything Everywhere All at Once

Καλύτερο Καστ σε Ταινία: Everything Everywhere All at Once

Καλύτερο Ομάδα Stunt σε Ταινία: Top Gun: Maverick

Τηλεόραση

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά: The White Lotus

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά: Abbott Elementary

Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: Τζέισον Μπέιτμαν, Ozark

Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: Τζένιφερ Κούλιτζ, The White Lotus

Ανδρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ, The Bear

Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ, Hacks

Ανδρική Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Σαμ Έλιοτ, 1883

Γυναικεία Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Τζέσικα Τσαστέιν, George and Tammy