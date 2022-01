Βραβεία SAG: Oι υποψηφιότητες, οι ανατροπές και οι εκπλήξεις

Τρεις ημέρες μετά τις Χρυσές Σφαίρες και τη, χωρίς σταρ, κοινό, κόκκινο χαλί, τηλεοπτική κάλυψη, μικρή τελετή, την οποία αγνόησε το Χόλιγουντ, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα Βραβεία SAG.

Οι υποψηφιότητες για τις καλύτερες ερμηνείες σε κινηματογράφο και τηλεόραση των 28ων Βραβείων SAG ανακοινώθηκαν από τη Ροζάριο Ντόσον και τη Βανέσα Χάτζενς την Τετάρτη, σε livestreaming στον επίσημο λογαριασμό των SAG Awards στο Instagram.

«Η Εξουσία του Σκύλου» και «O Οίκος Gucci» είναι στην κορυφή της κούρσας όσον αφορά τις ταινίες, με τρεις υποψηφιότητες η κάθε μία, ενώ το «Succession» του HBO και το «Ted Lasso» του Apple TV+ κυριάρχησαν στις τηλεοπτικές σειρές λαμβάνοντας από πέντε υποψηφιότητες.

Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι τόσο η ταινία της Τζέιν Κάμπιον «Η Εξουσία του Σκύλου», όσο και το «West Side Story» του Σπίλμπεργκ δεν έλαβαν υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερου Καστ, παρά τα βραβεία που απέσπασαν στις Χρυσές Σφαίρες. Το βραβείο Καλύτερου Καστ θα διεκδικήσουν οι ταινίες «Belfast», «Coda», «Μην Κοιτάτε Πάνω», «Οίκος Gucci» και «King Richard».

Στις εκπλήξεις, η υποψηφιότητα του Μπράντλεϊ Κούπερ στην κατηγορία Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Πίτσα Γλυκόριζα» (ενώ η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Αλάνα Χάιμ δεν έκοψε το νήμα) και της Κέιτ Μπλάνσετ στην κατηγορία Β′ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Nightmare Alley» («Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών»).

Κατά τα λοιπά, η Κρίστεν Στιούαρτ, που θεωρούνταν φαβορί για την ερμηνεία της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα στο «Spencer» αγνοήθηκε, όπως και η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα πρωταγωνίστρια του «West Side Story», Ρέιτσελ Ζέγκλερ.

Αντιθέτως, η Τζένιφερ Χάντσον («Respect») και η Τζέσικα Τσαστέιν («The Eyes of Tammy Faye») απέσπασαν υποψηφιότητα στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου, μαζί με την Ολίβια Κόλμαν («The Lost Daughter»), τη Lady Gaga («O Οίκος Gucci») και τη Νικόλ Κίντμαν («Being the Ricardos»).

Ως προς την τηλεόραση, στην κατηγορία Δραματικής Σειράς το «Succession» βρίσκεται στην κορυφή με πέντε υποψηφιότητες με το «Squid Game» του Netflix και το «The Morning Show» της Apple TV+ να ακολουθούν με τέσσερες υποψηφιότητες το καθένα. Πέντε υποψηφιότητες απέσπασε και το «Ted Lasso» (που σάρωσε στα Emmy) στην κατηγορία Κωμικής Σειράς, ενώ καλή εμφάνιση έκανε και η νέα σειρά «Only Murders in the Building» του Hulu.

Τα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών(SAG Awards) θεωρούνται βαρόμετρο για τη σεζόν των βραβείων, καθώς μεγάλο μέρος των μελών του SAG-AFTRA συμπίπτει με το σώμα των ψηφοφόρων στα Βραβεία Όσκαρ. Το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς για το Καλύτερο Καστ θεωρείται «κλειδί» για όποια ταινία φιλοδοξεί να φτάσει στα Όσκαρ -ελάχιστες ταινίες έχουν κερδίσει Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας χωρίς υποψηφιότητα στα SAG.

Μένει να δούμε εάν η αύξηση κρουσμάτων εν μέσω ανησυχίας για την παραλλαγή Όμικρον, θα επιτρέψει τη διεξαγωγή της τελετής απονομής. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Critics Choice Awards και των Grammy που αναβλήθηκαν επ’ αόριστον. Οι διοργανωτές επιθυμούν μία τελετή με φυσική παρουσία, σε αντίθεση με την περσινή τελετή, που μετά από αναβολή πραγματοποιήθηκε στις αρχές της άνοιξης πλήρως μαγνητοσκοπημένη και με διάρκεια μόνο μίας ώρας.

Τα 28α Βραβεία SAG θα απονεμηθούν την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου.

Η λίστα με τις υποψηφιότητες:

Καλύτερο Καστ σε Ταινία

«Belfast»

«Coda»

«Μην Κοιτάτε πάνω»

«Ο Οίκος House Gucci»

«King Richard»

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Ταινία

Τζέσικα Τσαστέιν «The Eyes of Tammy Faye»

Ολίβια Κόλμαν «The Lost Daughter»

Lady Gaga «Ο Οίκος Gucci»

Τζένιφερ Χάντσον «Respect»

Νικόλ Κίντμαν «Being the Ricardos»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Ταινία

Χαβιέ Μπαρδέμ «Being the Ricardos»

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς «Η Εξουσία του Σκύλου»

Άντριου Γκάρφιλντ «Tick, Tick … Boom!»

Γουίλ Σμιθ «King Richard»

Ντένζελ Ουάσινγκτον «The Tragedy of Macbeth»

Β′ Γυναικείος Ρόλος σε Ταινία

Καϊτριόνα Μπαλφ «Belfast»

Κέιτ Μπλάνσετ «Nightmare Alley»

Αριάνα ΝτεΜπόουζ«West Side Story»

Κίρστεν Ντανστ «Η Εξουσία του Σκύλου»

Ρουθ Νέγκα «Passing»

Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Ταινία

Μπεν Αφλεκ «The Tender Bar»

Μπράντλεϊ Κούπερ «Πίτσα Γλυκόριζα»

Τρόι Κοτσούρ «Coda»

Τζάρεντ Λέτο «Ο Οίκος Gucci»

Κόντι Σμιτ-ΜακΦι «Η Εξουσία του Σκύλου»

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά

«The Handmaid’s Tale»

«The Morning Show»

«Squid Game»

«Succession»

«Yellowstone»

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά

«The Great»

«Hacks»

«The Kominsky Method»

«Only Murders in the Building»

«Ted Lasso»

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Τζένιφερ Ανιστον «The Morning Show»

Τζουνγκ Χο-γεόν «Squid Game»

Ελίζαμπεθ Μος «The Handmaid’s Tale»

Σάρα Σνουκ «Succession»

Ρις Γουίδερσπουν «The Morning Show»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Μπράιαν Κοξ«Succession»

Μπίλι Κρούνταπ«The Morning Show»

Κιέραν Κάλκιν«Succession»

Λι Τζουνγκ-Τζάε«Squid Game»

Τζέρεμι Στρονγκ«Succession»

Α′ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ελ Φάνινγκ «The Great»

Σάντρα Ο«The Chair»

Τζιν Σμαρτ«Hacks»

Τζούνο Τεμπλ«Ted Lasso»

Χάνα Γουάντινγκχαμ«Ted Lasso»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Μάικλ Ντάγκλας «The Kominsky Method»

Μπρετ Γκόλντστιν «Ted Lasso»

Στιβ Μάρτιν«Only Murders in the Building»

Μάρτιν Σορτ«Only Murders in the Building»

Τζέισον Σουντέκις«Ted Lasso»

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Τζένιφερ Κούλιτζ«The White Lotus»

Σίνθια Ερίβο «Genius: Aretha»

Μάργκαρετ Κουάλεϊ«Maid»

Τζιν Σμαρτ«Mare of Easttown»

Κέιτ Γουίνσλετ«Mare of Easttown»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Μάρεϊ Μπάρτλετ «The White Lotus»

Όσκαρ Άιζακ«Scenes From a Marriage»

Μάικλ Κίτον«Dopesick»

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ«Halston»

Ίβαν Πίτερς«Mare of Easttown»

Καλύτερο Stunt Ensemble σε Ταινία

«Black Widow»

«Dune»

«The Matrix Resurrections»

«No Time To Die»

«Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings»

Καλύτερο Stunt Ensemble σε Τηλεοπτική Σειρά

«Cobra Kai»

«The Falcon and the Winter Soldier»

«Loki»

«Mare of Easttown»

«Squid Game»