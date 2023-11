Βρετανία: Περίεργη αύξηση των νεκρών που βρίσκονται σε αποσύνθεση πολύ καιρό αφού πεθάνουν

South_agency via Getty Images

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Royal Society of Medicine, υπογραμμίζει πιθανές συνδέσεις μεταξύ της αυξανόμενης απομόνωσης και τέτοιων θανάτων, ακόμα και πριν την πανδημία Covid-19. Η έρευνα έγινε από ομάδα της οποίας ηγήθηκε η Λουσίντα Χίαμ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και στην οποία συμμετείχε και ο Θίοντορ Εστρίν- Σέρλουϊ του Imperial College NHS Healthcare Trust.