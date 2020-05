«We Are One»: 100 ταινίες για 10 ημέρες δωρεάν στο YouTube

To online φεστιβάλ «We Are One: A Global Film Festival», στο οποίο συμμετέχουν 21 μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ -μεταξύ άλλων, του Βερολίνου, των Καννών, της Βενετίας, του Σάντανς, του Τορόντο, του Τόκιο, της Τραϊμπέκα- ανακοίνωσε το πρόγραμμα του για το δεκαήμερο δωρεάν ταινιών στο YouTube.

Από τις 29 Μαΐου και μέχρι τις 7 Ιουνίου και ενώ τα περισσότερα φεστιβάλ έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί λόγω πανδημίας (μόνο το Φεστιβάλ Βενετίας δηλώνει ότι θα διεξαχθεί κανονικά τον Σεπτέμβριο), το κοινό μπορεί να απολαύσει ταινίες μεγάλου και κυρίως, μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, animation, μουσικές κωμωδίες, ταινίες VR (υποψήφιες για Βραβείο Emmy) και συζητήσεις -που είναι και το δυνατό χαρτί της ειδικής αυτής διοργάνωσης- με τους Φράνσις Φορντ Κόπολα, Μπονγκ Τζουν-χο, Στίβεν Σόντερμπεργκ, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Τζέιν Κάμπιον, Κλερ Ντενί.