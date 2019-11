Ξεφυλλίζοντας τα περιοδικά

Σπούδασε αρχιτεκτονική σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μεταξύ (2000 και 2007) στο Oxford Brookes University και Masters in graphic design από το Manchester METROPOLITAN University το (2009). Η έρευνα της επικεντρώνεται στο αγγλικό φεμινιστικό περιοδικό Spare rib kαι το φεμινιστικό ακαδημαϊκό περιοδικό Camera Obscura- εξετάζει τον τρόπο που η εφαρμογή σωστού graphic design θα μπορούσε να βελτιώσει την εμφάνιση των ακαδημαϊκών περιοδικών και να βοηθήσει στην κατανόηση του μηνύματος ενός περιοδικού από τον αναγνώστη. Υποτροφία το 2012 από το Manchester Institute for Research and Innovation in Art and Design, με τον Prof. Jim Aulich για διδακτορικό στον φεμινιστικό περιοδικό Τύπο του 19ου αιώνα.

«Η σχέση μου με τον περιοδικό Τύπο εξελίχθηκε σταδιακά, ήταν πολύ φυσική και αβίαστη. Δεν ήταν ένα συγκεκριμένο στοιχείο που με προσέλκυσε, πρέπει όμως να αναφέρω ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο διατηρήθηκε το ενδιαφέρον μου για τον περιοδικό Τύπo και εξακολουθώ, είναι η μοναδική του ικανότητα να προσφέρει πληθώρα μηνυμάτων ταυτόχρονα. Αυτό με συναρπάζει! Κάθε περιοδικό θέμα είναι - για μένα - ένα ερευνητικό αντικείμενο, μέρος του ευρύτερου περιοδικού τύπου ως κλάδο, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου οικοσυστήματος των μέσων ενημέρωσης.»

Γιατί τα γυναικεία περιοδικά;

Επειδή ενδιαφέρομαι ιδιαιτέρως, για το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και γενικότερα για την ιστορία των γυναικών, για μένα ήταν φυσικό να επικεντρωθώ στα περιοδικά των γυναικών και ειδικότερα στα φεμινιστικά περιοδικά του τέλους του 19ou αιώνα. Αυτό το μέρος του περιοδικού τύπου δεν έχει ακόμη διερευνηθεί σε βάθος,η και εδώ βρίσκεται η ακαδημαϊκή πρωτοτυπία και η σημασία αυτού που κάνω.

Οι αναγνώστες δημιουργούν προσωπική σχέση με τα περιοδικά;

Ναι, οι αναγνώστες αναπτύσσουν μια σχετικά προσωπική σχέση με τα περιοδικά που διαβάζουν τακτικά. Και ειδικά οι αναγνώστες που αφιερώνουν χρόνο να γράψουν επιστολές στον συντάκτη, επιστολές που δημοσιεύονται ενδεχομένως στο περιοδικό και δημιουργούν μια συζήτηση με άλλους αναγνώστες - αυτοί λοιπόν, έχουν σίγουρα μια πολύ προσωπική σχέση με το περιοδικό ως μέσο επικοινωνίας.

Στον 19ο αιώνα τι γινόταν;

Συγκεκριμένα, στον 19ο αιώνα, οι γυναίκες δεν είχαν πολλές επιλογές για να δημοσιοποιούν τις απόψεις τους, ειδικά εάν αυτές ήταν κάπως αντιφατικές με την κυρίαρχη ιδέα του ρόλου που έπρεπε να έχουν οι γυναίκες. Αυτό σήμαινε ότι οι αναγνώστριες φεμινιστικών περιοδικών είχαν μια πολύ προσωπική σχέση με τα περιοδικά που είχαν συνδρομές, επειδή καταλάβαιναv και εκτιμούσαv ότι αυτά τα περιοδικά προσέφεραν μια πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορούσαν να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες.

Η αισθητική στον περιοδικό Τύπο;

Στov ταχύ και συνεχώς αισθητικά καλλωπισμένο κόσμο μας υπερεκτιμούμε συνεχώς την αισθητική των πραγμάτων που μας περιτριγυρίζουν. Για να παραχθεί ένα καλοσχεδιασμένο αντικείμενο, πρέπει όχι μόνο να αποδοθεί προσοχή στην αισθητική του αντικειμένου αυτού, αλλά και να βεβαιωθoύμε ότι το αντικείμενο αυτό λειτουργεί σωστά και επικοινωνεί (ή παραδίδει) επιθυμητό μήνυμα(ή υπηρεσία) στους χρήστες του. Οι ίδιες αρχές ισχύουν για τα περιοδικά. Είναι σημαντικό να μελετάμε τα περιοδικά τόσο ως πολιτιστικά αντικείμενα όσο και από την πλευρά της αισθητικής και της λειτουργικότητά τους. Μόνο όταν αρχίσουμε να εξετάζουμε τα περιοδικά ως μεταφορείς πολύπλοκων μηνυμάτων και ως αντικείμενα πολλαπλών λειτουργιών, θα εκτιμήσουμε την ύπαρξή τους ως μέσα επικοινωνίας τα οποία ξεπερνούν την αισθητική.

Περιοδικός τύπος και πολιτισμός, η επίδραση;

Η Carolyn Kitch ισχυρίζεται ότι τα περιοδικά «μεταφέρουν μηνύματα όχι μόνο για το πώς είναι η κοινωνία, αλλά και για το πώς πρέπει να είναι». Με άλλα λόγια, ο περιοδικός Τύπος παίζει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της κοινωνικής ταυτότητας του αναγνώστη. Αυτό σημαίνει ότι ο περιοδικός τύπος μπορεί να επηρεάσει, με διάφορους τρόπους, τις ευρύτερες κοινωνικές κοινότητες και πολιτισμούς στους οποίους ανήκουν αυτοί οι αναγνώστες. Ειδικότερα για τη δική μου έρευνα, θα έλεγα ότι τα φεμινιστικά περιοδικά του 19ου αιώνα μπορούσαν και όντως επηρέαζαν τους αναγνώστες τους για το πώς θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως άτομα και συγκεκριμένα ως πολίτες μιας πατριαρχικής κοινωνίας. Βοηθούσαν τους αναγνώστες να κατανοήσουν τον ρόλο τους ως άτομα, να καταλάβουν το ρόλο τους και σαν μέλη της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία ζούσαν. Οπότε σε όλη την ιστορία και μέχρι σήμερα, τα περιοδικά ήταν και εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντες κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Προσφέρουν μια πλατφόρμα για την έκφραση ιδεών συγκεκριμένων κοινωνιών και προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την πολιτιστική ταυτότητα διαφορετικών κοινοτήτων.

Ένα περιοδικό, μια ιστορία ποια τα χαρισματικά χαρακτηριστικά του;

Ο περιοδικός τύπος έχει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά που είναι ειδικά για τον συγκεκριμένο τύπο μέσων, τα οποία το καθιστούν ένα ενδιαφέρον θέμα για ακαδημαϊκούς ερευνητές πολλών κλάδων. To περιοδικό είναι μια οντότητα και ταυτόχρονα αποτελεί μέρος του ευρύτερου οικοσυστήματος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και του ευρύτερου οπτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού οικοσυστήματος. Κάθε περιοδικό υπάρχει σε σειριακή μορφή, κάθε περιοδικό έχει επίσης ένα συγκεκριμένο format, , συγκεκριμένο editorial design, συγκεκριμένη τυπογραφία, συγκεκριμένες διαφημίσεις Κάθε περιοδικό εκτυπώνει και δημοσιεύει συγκεκριμένα κείμενα και εικόνες, ενσωματώνει ένα συγκεκριμένο design style. Επομένως, αυτό που κάνει τον περιοδικό τύπο τόσο συναρπαστικό για τους ερευνητές είναι ο περίπλοκος, πολυφωνικός και πολυκεντρικός χαρακτήρας τoυ. Προσωπικά έχω επιλέξει να λαμβάνω καθημερινά ενημερωτικό δελτίο από την ιστοσελίδα του περιοδικού Women in the World.

