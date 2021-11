Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα δωρεάν live digital sessions του Empowered

Στα ανανεωμένα live digital sessions του Women Empowered, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τα πάντα γύρω από την γυναικεία επιχειρηματικότητα και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, που υλοποιείται από τον Μη Κερδοσκοπικό οργανισμό Mexoxo και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), περιλαμβάνει: γνωριμία με την τεχνητή νοημοσύνη και την εικονική πραγματικότητα, από την AR/VR Product Lead της Google, Μαρίλη Νίκα, πάνελ από υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών Coca-Cola Τρία Έψιλον, Vodafone και Teleperformance (Κωνσταντίνα Κώτσια - Employer Brand & Culture Programs Manager- GR/CY CC3E, Κατερίνα Αγορογιάννη - D & I Ambassador- Vodafone & Νικόλαος Φουρτζής - Corporate Communications & CSR - Teleperformance) που θα συζητήσουν για την Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο, το session για τον τουρισμό από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της AQ Strategy, Γιάννη Τσάκαλο, που θα μας αναλύσει πως η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων, τις ιδρύτριες του Nannuka, Λέλα Δρίτσα και Νάταλι Λεβή, που θα μοιραστούν την ιστορία της επιτυχημένης τους Start Up, καθώς και το σεμινάριο γυναικείας ενδυνάμωσης Break Your Ceiling από την Ιδρύτρια της Mexoxo, Ελπίδα Κόκκοτα. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.