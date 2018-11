Γυναίκες γδύνονται για τον Τραμπ και του λένε «Grab Them By The Ballot»

Δέκα γυναίκες γδύθηκαν για καλό σκοπό. Θυμίζουν τη μνημειώδη -και άκρως σεξιστική- φράση του Τραμπ για τις γυναίκες (Grab them by the pussy) και με ένα νέο σύνθημα προσπαθούν να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους να πάνε στην κάλπη για τις ενδιάμεσες εκλογές της 6ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Το σύνθημα είναι: Grab Them By The Ballot.