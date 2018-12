«Για μια στιγμή Άγγελοι»: Παραμονές Χριστουγέννων σε 7 σημεία της Αθήνας

Αναφορές των αγγέλων στη Βίβλο, αποσπάσματα από το βιβλίο του Karl Ove Knausgaard «A time for everything» μεταφρασμένα στα ελληνικά, αποσπάσματα από διηγήματα του Παπαδιαμάντη, η αναγεννησιακή πραγματεία «On the nature of Angels» του Antinous Bellori, ποιήματα του William Blake, οι διάλογοι από την ταινία του Wim Wenders «Τα φτερά του Έρωτα» και από την ταινία του Jim Jarmoush «Only lovers left alive», αποσπάσματα από το έργο του Γρηγόριου Ναζιανζηνού ή οι στίχοι του Nick Cave στο τραγούδι «Into my arms».