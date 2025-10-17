Η έκθεση Θεωρήματα 4/2025 της Εταιρείας Ελλήνων Κριτικών Τέχνης – AICA Ελλάς, με τίτλο «Βοτανολογίες: Ζητήματα οικολογίας στις σύγχρονες εικαστικές πρακτικές», εγκαινιάζεται στις 24 Οκτωβρίου 2025 στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων (κτήριο Α, Γερμανικού και Μυλλέρου). Πρόκειται για την τέταρτη έκδοση του θεσμού, ο οποίος προτάθηκε το 2017 από τον τότε Πρόεδρο της AICA Ελλάς Εμμανουήλ Μαυρομμάτη, με σκοπό να επαναλαμβάνεται ανά διετία με τη μορφή μιας ομαδικής έκθεσης, στο πλαίσιο της οποίας θα καλούνται τα μέλη της AICA Ελλάς να προτείνουν μέχρι τρεις καλλιτέχνες/ιδες με βάση ένα συγκεκριμένο θέμα.

Η πρώτη έκθεση με τίτλο «Αξιωματικά και Παραγωγικά Συστήματα» παρουσιάστηκε το 2018 στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), η δεύτερη, με τον τίτλο ««Περί ιστορίας», φιλοξενήθηκε το 2020 επίσης από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και η τρίτη πραγματοποιήθηκε το 2023 στον εκθεσιακό χώρο «Νίκος Κεσσανλής» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με θέμα «ΣΩΜΑ. Ένα πεδίο ανταγωνισμού».

Advertisement

Advertisement

Για την έκθεση «Θεωρήματα 4 – Βοτανολογίες: Ζητήματα οικολογίας στις σύγχρονες εικαστικές πρακτικές», 24 επιμελητές/τριες, θεωρητικοί και κριτικοί της τέχνης, μέλη του Ελληνικού Τμήματος της AICA, προτείνουν ισάριθμους/ες καλλιτέχνες/ιδες με έργα που εστιάζουν σε σύγχρονα οικολογικά ζητήματα και προσεγγίζουν πτυχές του φυσικού κόσμου με διάφορα μέσα. Όπως σημειώνει στον κατάλογο η επιμελήτρια που έθεσε το θέμα, Ματίνα Χαραλάμπη, «τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος ολοένα και περισσότερο για την κατάσταση ‘εκτάκτου ανάγκης’ στην οποία βρίσκεται το φυσικό περιβάλλον. Η παρούσα γεωλογική περίοδος, γνωστή ως Ανθρωπόκαινος, προσδιορίζεται κυρίως από τη ραγδαία απώλεια της βιοποικιλότητας και την επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής. Η συνθήκη αυτή συνεπάγεται μια σταδιακή μετάβαση από την ανθρωποκεντρική προς μια οικοκεντρική αντίληψη των πραγμάτων […] επηρεάζοντας όχι μόνο τη θεματολογία που επιλέγουν να διερευνήσουν πολλοί καλλιτέχνες, αλλά και την υλικότητα των έργων τους, καθώς παρατηρείται συχνά η χρήση ανακυκλώσιμων ή φιλικών προς το περιβάλλον υλικών (όπως βιοδιασπώμενο πλαστικό κ.ά.). Οι καλλιτεχνικές προσεγγίσεις όσων εργάζονται εντός αυτού του πλαισίου, μάλιστα, μπορεί να προσλάβουν τη μορφή ερευνητικής διαδικασίας, εφήμερων εγκαταστάσεων ή συμμετοχικών δράσεων που προϋποθέτουν την ενεργή εμπλοκή του κοινού.»

Οι θεωρητικοί τέχνης προτείνουν τους/τις εξής καλλιτέχνες/ιδες:

Διονυσία Γιακουμή – Αντωνία Παπατζανάκη

Σωζήτα Γκουντούνα – Κλειτία Κοκαλάρι

Γκέλυ Γρυντάκη – Γιάννης Σταματίου

Μαρία Δ. Καγιαδάκη – Electros (aka Babis Vekris)

Κατερίνα Καζολέα – Σταύρος Παναγιωτάκης

Άρτεμις Καρδουλάκη – Βιβή Τσιόγκα

Εύα Κέκου – Βιργινία Φιλιππούση

Έλλη Λεβεντάκη – Αθηνά Κουμπαρούλη

Εμμανουήλ Μαυρομμάτης – Μάρω Καραγκουνάκη

Έφη Μιχάλαρου – Ιφιγένεια Σδούκου

Κωνσταντίνος Μπάσιος – Αντιγόνη Καββαθά

Έλλη Παξινού – Catriona Gallagher

Μπία Παπαδοπούλου – Ελένη Εξάρχου

Νίκη Παπασπύρου – Νίκος Iavazzo και Ανδρέας Καλλή

Κωνσταντίνος Πρώιμος – Μαρία Παπανικολάου

Ειρήνη Σαββανή – Κωνσταντίνα Συλίκου

Κυριάκος Σπύρου – Μπαμπάκ Αχτεσαμιπούρ και Δημήτρης Γούσης

Αθηνά Σχινά – Σωτηρία Αλεβίζου

Julia Sysalova – Ksenia Mazheyko

Φαίη Τζανετουλάκου – Σοφία Φωτιάδου

Ευρυδίκη Τρισόν Μιλσανή – Άγγελος Μεργές

Λίνα Τσίκουτα – Αιμιλία Μπουρίτη

Ματίνα Χαραλάμπη – Βαγγέλης Σάββας

Άννα Χατζηγιαννάκη – Μάρκος Νόβακ

Οργανωτική Επιτροπή

ΔΣ AICA ΕΛΛΑΣ (Εμμανουήλ Μαυρομμάτης -Πρόεδρος, Έλλη Λεβεντάκη-Γενική Γραμματέας, Έφη Μιχάλαρου-Ταμίας, Χάρις Κανελλοπούλου-Ειδικός Γραμματέας, Άρτεμις Ποταμιάνου-Μέλος) και τα μέλη Νίκη Παπασπύρου, Διονυσία Γιακουμή και Ματίνα Χαραλάμπη

Info

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτήριο Α, Γερμανικού και Μυλλέρου, ΤΚ. 10436, Μεταξουργείο

Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025, ώρα 19.00

Διάρκεια έκθεσης: 24 Οκτωβρίου – 16 Νοεμβρίου 2025

Advertisement

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο 11.00-19.00, Κυριακή: 10.00-16.00 & Δευτέρα κλειστά

Περισσότερες πληροφορίες στο https://aica-hellas.org/ και στο https://www.opanda.gr/

Η έκθεση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Advertisement