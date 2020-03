Γιάννης Οικονομίδης: Άνω τελεία και για την «Μπαλάντα», όμως θα ανταμώσουμε ξανά

«12 Μαρτίου 2020, Αθήνα. - Μπισμπίκης, Σταμουλακάτος, Οικονομίδης, Τσορτέκης. Λίγες ώρες πριν κλείσουν σινεμά και θέατρα. Και καλώς έκλεισαν! Άνω τελεία και για την ”Μπαλάντα”... Όμως: We’ll meet again, Don’t know where, Don’t know when, But i know we’ll meet again some sunny day, Keep smiling through, Just like you always do, ’Till the blue skies drive the dark clouds far away. - Vera Lynn».

Με μια φωτογραφία της κινηματογραφικής συντροφιάς από την «Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» και τους στίχους της Βέρα Λιν, ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης έδωσε μέσω facebook την υπόσχεση μιας νέας συνάντησης «... κάποια ηλιόλουστη μέρα».

Η ταινία του «Η Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς», που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Μαρτίου -μόνο σε μία αίθουσα, τον κινηματογράφο «Άστυ» (χωρητικότητας 330 θέσεων)- κατάφερε, παρά το γεγονός ότι η καταιγίδα της επιδημίας είχε ήδη ξεκινήσει, να κάνει ρεκόρ εισιτηρίων. Το κλείσιμο των αιθουσών ανέκοψε την πορεία της, αλλά ναι, θα ανταμώσουμε ξανά.