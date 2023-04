Γιατί μας «κολλάνε» τραγούδια στο μυαλό; Ερευνητές βρήκαν την απάντηση

Κι αν αναρωτιόμαστε αν σε όλους μας «κολλάνε» τα ίδια τραγούδια, μελέτη που διεξήχθη στο παρελθόν, διαπίστωσε πως πράγματι υπάρχουν ορισμένα κομμάτια πιο εθιστικά από άλλα. Σε αυτά συγκαταλέγονται το Bad Romance της Lady Gaga, το Somebody That I Used to Know του Gotye και το Bohemian Rhapsody των Queen.