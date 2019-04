Γίνε smart στην επιλογή του παρόχου σου

Η επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου για το σπίτι ή την επιχείρηση δεν είναι απλή υπόθεση. Σχεδόν καθημερινά, οι εταιρίες μας “βομβαρδίζουν” με διαφημίσεις και προσφορές με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε χαμένοι σε έναν λαβύρινθο πληροφοριών, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν να πουν κάτι καινούργιο. Ως καταναλωτές γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πως για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου βασική προϋπόθεση αποτελούν τρία κριτήρια, κι αυτά είναι η ασφάλεια, η σιγουριά, αλλά και οι οικονομία.

Απαιτείται, λοιπόν, μια έξυπνη επιλογή παρόχου, η οποία να καλύπτει και τα τρία αυτά κριτήρια. Ένας πάροχος, ο οποίος όχι μόνο παρέχει ρεύμα ή φυσικό αέριο, αλλά παράλληλα, μπορεί να προσφέρει αρκετά δώρα στον καταναλωτή. Ένα Smart deal με άλλα λόγια. Η nrg είναι ο μοναδικός πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου που προσφέρει πρόγραμμα επιβράβευσης στην αγορά, με αποτέλεσμα οι πελάτες της να βγαίνουν διπλά κερδισμένοι.

Δεν πρόκειται για κάποιο αυθαίρετο συμπέρασμα, αλλά για το αποτέλεσμα έρευνας. Και η έρευνά μας απέδωσε καρπούς, αφού βρήκαμε όλα αυτά που προσφέρει η nrg και τα παρουσιάζουμε.

Ως μέλος του Shell Smart Club η nrg φέρνει μοναδικές προσφορές για οικιακούς καταναλωτές, αλλά και για επιχειρήσεις. Τι εννοούμε; Με κάθε νέα σύνδεση στην nrg, οι καταναλωτές θα κερδίζουν αυτόματα έως 5.000 πόντους Smart, αλλά και επιπλέον πόντους Smart κάθε μήνα με την εξόφληση του λογαριασμού τους.

Αναλυτικά, για κάθε νέα παροχή ρεύματος ή φυσικού αερίου οι ιδιώτες χρήστες θα κερδίζουν 1.000 welcome πόντους Smart, ενώ για συνδυασμό ρεύματος και φυσικού αερίου θα κερδίζουν 3.000 welcome πόντους Smart. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις για κάθε νέα παροχή ρεύματος ή φυσικού αερίου θα κερδίζουν 2.000 welcome πόντους Smart και για συνδυασμό ρεύματος και φυσικού αερίου 5.000 welcome πόντους Smart. Και δεν είναι μόνο αυτό! Για τις επιχειρήσεις που θα συνδυάσουν ρεύμα και φυσικό αέριο και για το σπίτι τους, οι πόντοι Smart φτάνουν τους 8.000! Επιπλέον, σε κάθε σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος ή/και φυσικού αερίου οικιακής ή επαγγελματικής παροχής για κάθε ευρώ κατανάλωσης οι χρήστες θα κερδίζουν έναν πόντο Smart και με τη χρήση e-bill θα έχουν τη δυνατότητα να τους διπλασιάζουν.

Πριν αναρωτηθείς σε τι αντιστοιχούν όλοι αυτοί οι πόντοι, θα σου δώσουμε την απάντηση.

Όλοι αυτοί οι πόντοι που κερδίζει ο εκάστοτε καταναλωτής, μπορούν να μετατραπούν σε δώρα, τα οποία επιλέγει ο ίδιος ανάμεσα από χιλιάδες προϊόντα, με μια απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα allsmart.gr. Κάθε πελάτης nrg έχει ένα ακόμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς μπορεί να συνδυάζει τις αγορές για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την επιχείρησή του και να κερδίζει γρήγορα και εύκολα πλούσια δώρα.