สำหรับชุดราตรีผ้าไหมไทยที่ พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงประทานให้ เดมี ลีห์เนล ปีเตอร์ส มิสยูนิเวิร์ส 2017 และ โศภิดา กาญจนรินทร์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 สวมใส่ในค่ำคืน Thai Night นับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง โดยได้แรงบันดาลใจมาจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รังสรรค์มาในรูปแบบชุดไทยแต่สร้างเสน่ห์ความเป็นสากลได้อย่างพอดิบพอดี โดยเลือกใช้ผ้าไหมเรียบและผ้าไหมแพรวามาผสมผสานแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่มีความเป็นไทยอย่างแยบยล #Sirivannavari #SirivannavariBangkok #SirivannavariCouture #2018MissUniverse #MissUniverse #MontreePR @sirivannavari_shop