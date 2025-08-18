Η πριγκίπισσα Μπατζρακίτιγιαμπα Μαχιντόλ, πρωτότοκη κόρη του βασιλιά της Ταϊλάνδης, δίνει μάχη για τη ζωή της εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια. Η 46χρονη πριγκίπισσα νοσηλεύεται εδώ και 32 μήνες στο νοσοκομείο Τσουλαλόνγκκορν του Ερυθρού Σταυρού στην Μπανγκόκ, σε κώμα και συνδεδεμένη σε μηχανικό αναπνευστήρα, ενώ η κατάσταση της υγείας της έχει γίνει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Μετά από 2,5 χρόνια σιωπής, το παλάτι εξέδωσε για πρώτη φορά επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, από τις 9 Αυγούστου η πριγκίπισσα λαμβάνει ειδική θεραπεία για σοβαρή λοίμωξη του αίματος, η οποία απαιτεί εντατική φροντίδα, αντιβιοτικά ευρέος φάσματος και αιμοκάθαρση λόγω προβλημάτων στη νεφρική λειτουργία. Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάστασή της και να παρέχουν πλήρη φροντίδα.

Η κρίση ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου 2022, όταν η Μπατζρακίτιγιαμπα, τότε 44 ετών, κατέρρευσε ξαφνικά ενώ εκπαίδευε τα σκυλιά της στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα. Η διάγνωση ήταν καρδιακή προσβολή που επηρέασε πολλά ζωτικά όργανα, με αποτέλεσμα να παραμείνει σε κώμα έκτοτε. Η μακρά σιωπή της Βασιλικής Αυλής δημιούργησε φήμες και εικασίες, ακόμη και για υποτιθέμενο συγκαλυμμένο θάνατο. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί μόλις τέσσερα επίσημα ανακοινωθέντα για την υγεία της, το τελευταίο από τα οποία επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης λόγω της λοίμωξης στο αίμα.

Η Μπατζρακίτιγιαμπα δεν είναι μόνο μια θεσμική προσωπικότητα. Για πολλούς Ταϊλανδούς, αποτελεί το πιο ανθρώπινο πρόσωπο της μοναρχίας. Γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1978 και είναι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Βατζιραλονγκόρν και της πρώτης του συζύγου, πριγκίπισσας Σοαμσαουάλι. Έχει Διδακτορικό Νομικής από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο και πτυχίο Διεθνών Σχέσεων, ενώ έχει υπηρετήσει ως πρέσβειρα στην Αυστρία και έχει συνεργαστεί με οργανισμούς του ΟΗΕ, προωθώντας τα δικαιώματα των φυλακισμένων γυναικών. Η μόρφωση, η κοινωνική δέσμευση και η εγγύτητα με τον λαό την καθιστούσαν υποψήφια για τη διαδοχή του θρόνου.

Ωστόσο, η σοβαρή κατάσταση της υγείας της έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα για τη διαδοχή στον ταϊλανδικό θρόνο. Ο βασιλιάς Ράμα Ι΄, 71 ετών, δεν έχει ακόμη ορίσει επίσημο διάδοχο, και από τα επτά παιδιά του μόνο τρία θεωρούνται ικανά να τον διαδεχθούν. Η Μπατζρακίτιγιαμπα θεωρούνταν φυσική διάδοχος, αλλά η τρέχουσα κατάσταση την αποκλείει.

Το ερώτημα για τον επόμενο διάδοχο παραμένει ανοιχτό, με τον αδελφό της, πρίγκιπα Ντιπάνγκκορν, να ακούγεται ως πιθανός υποψήφιος, αν και η νεαρή ηλικία και τα προβλήματα υγείας του μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο. Ο τελευταίος λόγος ανήκει στον βασιλιά, ο οποίος προς το παρόν δεν έχει πάρει δημόσια θέση.