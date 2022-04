Ζωή με μεταλλικά όργανα: Η απίθανη ιστορία ενός Τεξανού που ζει 70 χρόνια με σιδερένιο πνεύμονα

via Associated Press

Το 2020, ο Alexander έγραψε ένα βιβλίο για την εμπειρία του, «Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung». Του πήρε πέντε χρόνια για να το κάνει, γράφοντας κάθε λέξη ο ίδιος με ένα στυλό κολλημένο σε ένα ραβδί που κρατούσε στο στόμα του.