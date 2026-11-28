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Στις 28 Νοεμβρίου 2010, η παγκόσμια διπλωματία βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν πρωτοφανή σεισμό. Εκατοντάδες χιλιάδες εμπιστευτικά τηλεγραφήματα του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από εκείνον των επίσημων ανακοινώσεων, των διπλωματικών χαμόγελων και των κοινών συνεντεύξεων Τύπου.

Η επιχείρηση έμεινε γνωστή ως Cablegate. Στο επίκεντρο βρισκόταν το WikiLeaks, η πλατφόρμα που είχε ιδρύσει ο Τζούλιαν Ασάνζ και η οποία ήδη είχε προκαλέσει διεθνή αναστάτωση με τη δημοσιοποίηση στρατιωτικών εγγράφων για τους πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Αυτή τη φορά, όμως, ο στόχος ήταν η ίδια η αμερικανική διπλωματία.

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Συνολικά, το αρχείο περιλάμβανε 251.287 διπλωματικά τηλεγραφήματα, που κάλυπταν κυρίως την περίοδο από το 1966 έως τον Φεβρουάριο του 2010. Δεν δημοσιοποιήθηκαν όλα τα έγγραφα την πρώτη ημέρα. Η αποκάλυψή τους πραγματοποιήθηκε σταδιακά, μέσα από δημοσιογραφικές συνεργασίες και μεταγενέστερες αναρτήσεις.

Πέντε μεγάλες εφημερίδες και μια παγκόσμια δημοσιογραφική επιχείρηση

Το WikiLeaks συνεργάστηκε με πέντε κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης: τους New York Times, τον βρετανικό Guardian, το γερμανικό Der Spiegel, τη γαλλική Le Monde και την ισπανική El País. Οι δημοσιογράφοι τους μελέτησαν τα τηλεγραφήματα, τα διασταύρωσαν με άλλες πληροφορίες και ανέδειξαν όσα είχαν ιδιαίτερη πολιτική και ιστορική σημασία.

Η συνεργασία αυτή αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα διασυνοριακής ερευνητικής δημοσιογραφίας. Έδειξε επίσης ότι η πρόσβαση σε απόρρητα έγγραφα δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζονται δημοσιογραφική αξιολόγηση, έλεγχος και προσεκτική διαχείριση πληροφοριών που μπορεί να θέσουν ανθρώπους σε κίνδυνο.

Τι αποκάλυπταν τα τηλεγραφήματα

Τα αμερικανικά διπλωματικά έγγραφα περιλάμβαναν εκτιμήσεις για ηγέτες, αναφορές για μυστικές συνομιλίες και πληροφορίες που οι κυβερνήσεις δεν προόριζαν ποτέ για δημόσια χρήση. Ανάμεσα στις σημαντικότερες αποκαλύψεις ήταν οι ανησυχίες αραβικών κυβερνήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι παρασκηνιακές εκτιμήσεις για τη Ρωσία και οι αμερικανικές αναφορές για πολιτικές εξελίξεις σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

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Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι περιγραφές ξένων ηγετών από Αμερικανούς διπλωμάτες. Ορισμένες ήταν εξαιρετικά επικριτικές, άλλες ειρωνικές και πολλές αποκάλυπταν τις πραγματικές επιφυλάξεις της Ουάσιγκτον απέναντι σε κυβερνήσεις με τις οποίες διατηρούσε επισήμως φιλικές σχέσεις.

Οι αποκαλύψεις δεν συνιστούσαν αυτομάτως απόδειξη για κάθε ισχυρισμό που περιλαμβανόταν στα τηλεγραφήματα. Πολλά έγγραφα κατέγραφαν πληροφορίες τρίτων, διπλωματικές εκτιμήσεις ή ανεπιβεβαίωτες αναφορές. Ακριβώς γι’ αυτό η δημοσιογραφική επεξεργασία τους είχε καθοριστική σημασία.

Η Ελλάδα στα μυστικά τηλεγραφήματα της Ουάσιγκτον

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Το Cablegate είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα. Τα τηλεγραφήματα της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, αλλά και διπλωματικών αποστολών σε άλλες πρωτεύουσες, προσέφεραν μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούσαν την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Στο επίκεντρο των σχετικών αποκαλύψεων βρέθηκαν ζητήματα όπως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, οι σχέσεις με τη Ρωσία, η ονομασία της τότε ΠΓΔΜ και η θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Το ενδιαφέρον δεν περιοριζόταν στις επίσημες αποφάσεις των κυβερνήσεων. Αφορούσε και τις προσωπικές εκτιμήσεις διπλωματών, τις παρασκηνιακές επαφές και την εικόνα που σχημάτιζε η Ουάσιγκτον για τους Έλληνες πολιτικούς.

Χρειάζεται, πάντως, μια βασική επισήμανση: ένα διπλωματικό τηλεγράφημα δεν αποτελεί κατ’ ανάγκην επιβεβαίωση των γεγονότων που περιγράφει. Είναι πρωτογενές τεκμήριο για το τι ανέφερε μια διπλωματική αποστολή στην κυβέρνησή της.

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Η Τσέλσι Μάνινγκ και η προέλευση των εγγράφων

Πίσω από τη διαρροή βρισκόταν η Τσέλσι Μάνινγκ, τότε αναλύτρια πληροφοριών του αμερικανικού στρατού, η οποία υπηρετούσε στο Ιράκ. Η Μάνινγκ είχε αποκτήσει πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες στρατιωτικών και διπλωματικών πληροφοριών μέσω των αμερικανικών πληροφοριακών συστημάτων.

Το 2013 καταδικάστηκε από στρατοδικείο για αδικήματα που συνδέονταν με τη διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών και της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 35 ετών. Το 2017, ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα μετέτρεψε την ποινή της, επιτρέποντας την αποφυλάκισή της.

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Για τους υποστηρικτές της, η Μάνινγκ αποκάλυψε πληροφορίες που οι πολίτες είχαν δικαίωμα να γνωρίζουν. Για τις αμερικανικές αρχές, παραβίασε σοβαρές υποχρεώσεις προστασίας διαβαθμισμένου υλικού.

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Το μεγάλο δίλημμα: Διαφάνεια ή κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές;

Η υπόθεση WikiLeaks προκάλεσε μια συζήτηση που παραμένει ανοιχτή. Πού τελειώνει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και πού αρχίζει η ανάγκη προστασίας της διπλωματικής εμπιστευτικότητας;

Η πρώτη δημοσιογραφική δημοσίευση του Νοεμβρίου 2010 περιλάμβανε επιλεγμένα και επεξεργασμένα έγγραφα, με αποκρύψεις ευαίσθητων στοιχείων. Τον Σεπτέμβριο του 2011, όμως, το WikiLeaks δημοσιοποίησε το πλήρες αρχείο χωρίς τις αντίστοιχες αποκρύψεις.

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Οι πέντε εφημερίδες που είχαν συνεργαστεί αρχικά με την πλατφόρμα καταδίκασαν αυτή την επιλογή, προειδοποιώντας ότι η αποκάλυψη ταυτοτήτων εμπιστευτικών πηγών μπορούσε να θέσει ανθρώπους σε κίνδυνο. Η διάκριση ανάμεσα στην ερευνητική δημοσιογραφία και στην ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών αναδείχθηκε έτσι σε κεντρικό ζήτημα της υπόθεσης.

Τι απέγινε ο Τζούλιαν Ασάνζ

Ο ιδρυτής του WikiLeaks πέρασε τα επόμενα χρόνια στο επίκεντρο μιας μακρόχρονης δικαστικής και διπλωματικής αντιπαράθεσης. Το 2012 κατέφυγε στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, όπου παρέμεινε σχεδόν επτά χρόνια. Το 2019 συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές και ακολούθησε πολυετής δικαστική διαδικασία για την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Ιούνιο του 2024, ύστερα από συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές, δήλωσε ένοχος για μία κατηγορία συνωμοσίας με σκοπό την παράνομη απόκτηση και δημοσιοποίηση πληροφοριών εθνικής άμυνας. Η ποινή που του επιβλήθηκε καλύφθηκε από τον χρόνο που είχε ήδη περάσει υπό κράτηση στη Βρετανία και επέστρεψε στην Αυστραλία. Η εξέλιξη αυτή έκλεισε τη συγκεκριμένη αμερικανική ποινική υπόθεση, χωρίς να τερματίσει τη διεθνή διαφωνία για τον ρόλο και τις πρακτικές του WikiLeaks.

Δεκαέξι χρόνια μετά, τι άλλαξε στη δημοσιογραφία;

Η 28η Νοεμβρίου 2010 αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της ψηφιακής δημοσιογραφίας. Απέδειξε ότι ένα τεράστιο αρχείο κρατικών εγγράφων μπορούσε να αναλυθεί και να δημοσιοποιηθεί μέσα από συνεργασία δημοσιογράφων διαφορετικών χωρών. Επιτάχυνε τη συζήτηση για την προστασία των πληροφοριοδοτών, την ασφάλεια των ψηφιακών επικοινωνιών και τη λογοδοσία των κυβερνήσεων.

Ταυτόχρονα, κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η ευθύνη εκείνου που αποφασίζει τι δημοσιεύεται, πότε δημοσιεύεται και ποιες πληροφορίες πρέπει να προστατευθούν. Το Cablegate δεν αποκάλυψε απλώς τα παρασκήνια της διπλωματίας. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η δημοσιογραφία αντιλαμβάνεται τη δύναμη των δεδομένων, τη διεθνή συνεργασία και τα όρια της δημοσιοποίησης.

Και δεκαέξι χρόνια αργότερα, το βασικό ερώτημα παραμένει επίκαιρο: πόση μυστικότητα χρειάζεται η εξουσία και πόση διαφάνεια δικαιούται η κοινωνία;

Πηγές: https://freeassangenow.com/archive/collections/cablegate

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=33734&lang=en

https://www.justice.gov/archives/opa/pr/wikileaks-founder-pleads-guilty-and-sentenced-conspiring-obtain-and-disclose-classified