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Η έντονη αντίδραση του κοινού κατά τη διάρκεια της προβολής προκάλεσε την παρέμβαση της αστυνομίας, η οποία οδήγησε σε βίαια επεισόδια και προσαγωγές.

Το καθεστώς επέβαλε προσωρινή απαγόρευση και μετέπειτα λογοκρισία στην ταινία, επιχειρώντας να περιορίσει τη διάδοση των ιδεών της νεανικής αμφισβήτησης.

Η κινητοποίηση αυτή αποτέλεσε μια αυθόρμητη εκδήλωση ελευθερίας, αναδεικνύοντας τον φόβο των αυταρχικών καθεστώτων απέναντι σε κάθε μορφή ελεύθερης σκέψης.

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Η μουσική υπήρξε πολλές φορές στην ιστορία ένα μέσο αντίστασης απέναντι στον αυταρχισμό. Ακόμη και όταν οι στίχοι των τραγουδιών δεν είχαν άμεση σχέση με την πολιτική πραγματικότητα μιας χώρας.

Στην Αθήνα της δικτατορίας, τον Νοέμβριο του 1970, μια κινηματογραφική ταινία για ένα μουσικό φεστιβάλ που είχε πραγματοποιηθεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έμελλε να προκαλέσει την κινητοποίηση της αστυνομίας.

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Ήταν το Γούντστοκ. Το φεστιβάλ που είχε γίνει παγκόσμιο σύμβολο της ελευθερίας, της ειρήνης και της αμφισβήτησης.

Τρεις ημέρες μουσικής που άλλαξαν τον κόσμο

Από τις 15 έως τις 18 Αυγούστου 1969, περίπου 400.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια αγροτική έκταση στο Μπέθελ της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Το φεστιβάλ του Γούντστοκ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών αναταραχών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον πόλεμο του Βιετνάμ να προκαλεί μαζικές αντιδράσεις και τη νεολαία να διεκδικεί έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν ο Τζίμι Χέντριξ, η Τζάνις Τζόπλιν, ο Τζο Κόκερ, ο Κάρλος Σαντάνα, οι Who, η Τζόαν Μπαέζ και άλλες μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής.

Ο σκηνοθέτης Μάικλ Γουόντλεϊ κατέγραψε το φεστιβάλ σε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1970 και κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ το 1971.

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Κυριακή 29 Νοεμβρίου 1970 – Χιλιάδες νέοι στο Παλλάς

Η Ελλάδα βρισκόταν ήδη για περισσότερο από τριάμισι χρόνια υπό το καθεστώς των συνταγματαρχών.

Η λογοκρισία στον Τύπο, στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στη μουσική αποτελούσε καθημερινή πραγματικότητα.

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Παρά ταύτα, η εταιρεία που έφερε την ταινία στην Ελλάδα είχε εξασφαλίσει αρχικά την άδεια προβολής της χωρίς περικοπές.

Στην Αθήνα είχε έρθει και ο ίδιος ο Αμερικανός σκηνοθέτης.

Περίπου 2.000 θεατές κατάφεραν να μπουν στον κινηματογράφο, ενώ άλλοι 3.000 υπολογίζεται ότι είχαν συγκεντρωθεί στους γύρω δρόμους.

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Ήταν μια πρωτόγνωρη εικόνα για την Αθήνα της δικτατορίας.

Αστυνομικοί μέσα στον κινηματογράφο

Μία από τις ιστορικότερες φωτογραφίες εκείνης της ημέρας ανήκει στον σπουδαίο φωτορεπόρτερ Κώστα Μεγαλοκονόμου.

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Αποτυπώνει την παρουσία αστυνομικών μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα, καθώς οι νεαροί θεατές παρακολουθούν την ταινία.

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Η ατμόσφαιρα θύμιζε περισσότερο συναυλία παρά κινηματογραφική προβολή.

Τα χειροκροτήματα, ο χορός και τα τραγούδια προκαλούσαν αμηχανία στους εκπροσώπους ενός καθεστώτος που επιχειρούσε να ελέγχει ακόμη και τη συμπεριφορά των νέων στους χώρους ψυχαγωγίας.

Ξυλοδαρμοί και 13 προσαγωγές

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Όταν ακυρώθηκε η δεύτερη προβολή, το συγκεντρωμένο πλήθος αντέδρασε.

Η αστυνομία επενέβη βίαια και προσήγαγε 13 νεαρούς, οι οποίοι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι.

Η προγραμματισμένη ομιλία του Αμερικανού σκηνοθέτη δεν πραγματοποιήθηκε.

Η εφημερίδα «Μακεδονία», στο ρεπορτάζ της εποχής, κατέγραψε τα επεισόδια χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική γλώσσα των χρόνων της δικτατορίας.

Το καθεστώς αντιμετώπιζε με καχυποψία ακόμη και την εξωτερική εμφάνιση των νέων, τα μακριά μαλλιά και τις ενδυματολογικές τους επιλογές.

Η απαγόρευση και το ψαλίδι της λογοκρισίας

Η δικτατορία απαγόρευσε προσωρινά την προβολή της ταινίας.

Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, με παρέμβαση του υφυπουργού του καθεστώτος Γεωργίου Γεωργαλά, επετράπη η επαναπροβολή της, αλλά με περικοπές.

Η χούντα επιχειρούσε να περιορίσει την επιρροή των ιδεών που μετέφερε το φεστιβάλ, σε μια εποχή κατά την οποία τα μηνύματα της διεθνούς νεανικής αμφισβήτησης έφθαναν με ολοένα μεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα.

Η ελληνική ροκ σκηνή ξυπνούσε

Την ίδια περίοδο, η ελληνική νεολαία ανακάλυπτε νέες μουσικές διαδρομές.

Οι Socrates, οι Poll, ο Εξαδάκτυλος και οι Πελόμα Μποκιού διαμόρφωναν σταδιακά μια διαφορετική μουσική πραγματικότητα.

Ο κινηματογράφος, οι δίσκοι και οι μουσικές παρέες λειτουργούσαν ως παράθυρα επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο.

Μια γενιά που μεγάλωνε υπό τη δικτατορία αναζητούσε τρόπους να εκφραστεί, να αμφισβητήσει και να διεκδικήσει την ελευθερία της.

56 χρόνια μετά

Η επεισοδιακή προβολή του Γούντστοκ δεν ήταν μια οργανωμένη αντιδικτατορική διαδήλωση. Αποτελούσε, όμως, μια αυθόρμητη εκδήλωση νεανικής ελευθερίας απέναντι σε ένα αυταρχικό καθεστώς.

Τρία χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 1973, η εξέγερση του Πολυτεχνείου θα αποτελούσε την κορυφαία εκδήλωση αντίστασης της ελληνικής νεολαίας στη δικτατορία.

Εκείνη την Κυριακή του Νοεμβρίου του 1970, η χούντα είχε απέναντί της νέους που ήθελαν να δουν μια ταινία, να τραγουδήσουν και να χορέψουν.

Ακόμη και αυτό ήταν αρκετό για να κινητοποιηθεί η αστυνομία.

Γιατί οι δικτατορίες δεν φοβούνται μόνο τις πολιτικές διακηρύξεις. Φοβούνται και τους ανθρώπους που μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα.

Πηγές: Ιστορικό φωτογραφικό αρχείο Κώστα Μεγαλοκονόμου, εφημερίδα «Μακεδονία» της εποχής