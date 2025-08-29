Όταν το 2008 ένας Ελβετός ονόματι Dani Burg αποφάσισε να οργανώσει μια μικρή συνάντηση για sneaker enthusiasts στη Ζυρίχη, δύσκολα θα φανταζόταν ότι έβαζε τις βάσεις για ένα από τα σημαντικότερα πολιτισμικά φαινόμενα της Ευρώπης. Δεκαεπτά χρόνια αργότερα, το Sneakerness έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα φεστιβάλ: είναι ένα ετήσιο ritual της street κουλτούρας, πετυχαίνοντας κάτι που τα περισσότερα events δεν καταφέρνουν: να διατηρήσει την αυθεντικότητα μιας underground σκηνής που έγινε mainstream χωρίς να χάσει το edge της.

Το Sneakerness στην Αθήνα ήρθε για πρώτη φορά πέρυσι και κατάφερε να προσελκύσει πάνω από 14.000 επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαίωσε αυτό που ήδη γνώριζαν όσοι ζουν τη φάση: η ελληνική πρωτεύουσα διαθέτει μια ζωντανή, αυθεντική street σκηνή. Μια σκηνή που δεν χρειάζεται πλέον να κοιτά προς τα έξω για να βρει το επόμενο grail – γιατί πλέον το φέρνει η ίδια στο σπίτι της.

Το 2025, το Sneakerness επιστρέφει στην Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου, μετακομίζοντας από το Γκάζι στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο. Η αλλαγή τοποθεσίας δεν είναι τυχαία: ο νέος χώρος επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία στην παραγωγή και δίνει στο φεστιβάλ την κλίμακα που του αξίζει. Πάνω από 50 εκθέτες, 40 και πλέον παράλληλες δράσεις και μια ατμόσφαιρα που ετοιμάζεται μήνες πριν και ζητά να τη ζήσεις από κοντά.

Κάτι ακόμα νέο είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Sneakerness, η αθηναϊκή διοργάνωση θα γίνει παράλληλα με το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Skateboarding. Δύο κουλτούρες που πάντα επικοινωνούσαν βρίσκονται τώρα πραγματικά μαζί: το raw skateboarding energy συναντά τη refined αισθητική του sneaker collecting – κάτω από την ίδια στέγη.

Τι θα συναντήσεις εκεί (και γιατί θα θες να μείνεις)

Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο μεταμορφώνεται σε έναν ολόκληρο κόσμο street κουλτούρας. Κάθε γωνιά θα κρύβει και μια νέα εμπειρία – από σπάνια sneakers και custom drops, μέχρι skate επιδείξεις, panels, μουσική και live action. Το Sneakerness Athens 2025 φέρνει πάνω από 50 εκθέτες sneakers και streetwear καταστημάτων, συγκεντρώνοντας σε έναν χώρο τη μεγαλύτερη ποικιλία αποκλειστικών κυκλοφοριών που έχει δει ποτέ η ελληνική αγορά.

Resellers και συλλέκτες από όλο τον κόσμο θα δώσουν το παρών με τα πιο περιζήτητα ζευγάρια της χρονιάς – από limited edition κυκλοφορίες μέχρι συλλεκτικά μοντέλα που εμφανίζονται σπάνια ακόμη και στις διεθνείς διοργανώσεις. Κι όλα αυτά πλαισιώνονται από live customization sessions, όπου στάνταρ pairs μεταμορφώνονται σε μοναδικά έργα τέχνης μπροστά στα μάτια σου.

Αλλά το Sneakerness δεν είναι απλώς μια αγορά – είναι μια ολόκληρη εμπειρία. Με περισσότερες από 40 παράλληλες δράσεις, το τριήμερο θα κάνει dive-in στον κόσμο της street κουλτούρας. Επιδείξεις skateboarding από κορυφαίους riders θα συνυπάρχουν με ανοιχτές συζητήσεις και panels από προσωπικότητες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη σκηνή. Είναι μια σπάνια ευκαιρία να ακούσεις από κοντά τις αφηγήσεις πίσω από τα movements που διαμόρφωσαν την urban κουλτούρα όπως τη γνωρίζουμε.

Στο ίδιο πνεύμα, τα sneaker battles θα αναδείξουν τις καλύτερες συλλογές των συμμετεχόντων, ενώ τα breakdance battles θα επαναφέρουν στο προσκήνιο τη b-boy κουλτούρα με τον αυθεντικό, ακατέργαστο ρυθμό της. Το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί ακόμη με streetball στο ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο του φεστιβάλ, για όσους μεγάλωσαν βλέποντας mixtapes του ’90 από playgrounds της Νέας Υόρκης – με challenges και διαγωνισμούς που υπόσχονται ξεχωριστά δώρα. Η εμπειρία φυσικά θα ολοκληρωθεί με ένα ολόκληρο street lifestyle σκηνικό: food courts γεμάτα γεύσεις του δρόμου, arcade και gaming ζώνες, tattoo corners για όσους θέλουν να κρατήσουν κάτι μόνιμο από το τριήμερο και barber stations για το απαραίτητο touch up. Η μουσική – στοιχείο αναπόσπαστο κάθε αληθινής street εμπειρίας – θα είναι παντού. Από τα καθημερινά DJ sets και τις live hip-hop και rap εμφανίσεις που θα ντύσουν τις ημέρες με beats, μέχρι το μεγάλο highlight του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου: ένα exclusive party με διεθνείς DJs από την παγκόσμια dance σκηνή.

Το Sneakerness δεν είναι απλώς άλλο ένα event στο ημερολόγιο. Είναι από εκείνες τις σπάνιες στιγμές όπου διαφορετικές πτυχές της street κουλτούρας – από το στυλ και τη μουσική μέχρι το skate, το game και την ιστορία πίσω από κάθε ζευγάρι – συγκεντρώνονται στον ίδιο χώρο, την ίδια στιγμή. Και αυτό, σε μια πόλη που για χρόνια αναζητούσε τέτοιες εμπειρίες στο εξωτερικό, μοιάζει με σιωπηρή επιβεβαίωση πως η σκηνή εδώ έχει πλέον μεγαλώσει. Έχει λόγο. Και –το σημαντικότερο– έχει και τον χώρο της.

Sneakerness Athens 2025

10-12 Οκτωβρίου

Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο

