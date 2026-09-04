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Η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντική μείωση κερδών λόγω της πτώσης των πωλήσεων και του έντονου ανταγωνισμού από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ο όμιλος προγραμματίζει τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της εστίασης σε πιο ελκυστικά οχήματα και της αύξησης του όγκου παραγωγής ανά μοντέλο.

Παράλληλα, η διοίκηση αξιολογεί εναλλακτικές χρήσεις για εργοστάσια των οποίων η παραγωγική δυναμικότητα υπερβαίνει την τρέχουσα ζήτηση της αγοράς.

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Το διοικητικό συμβούλιο του γερμανικού κολοσσού της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen ενέκρινε σχέδιο για την περικοπή επιπλέον 50.000 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης. Με την κίνηση αυτή, ο συνολικός αριθμός των θέσεων που η εταιρεία σχεδιάζει να καταργήσει έως το 2030 ανέρχεται πλέον στις 100.000.

Ο όμιλος – στον οποίο περιλαμβάνονται οι μάρκες Audi, Porsche, Seat, Bentley, Lamborghini.Skoda, καθώς και η ίδια η VW – είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι θα προχωρούσε σε περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας έως το τέλος της δεκαετίας.

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Η κίνηση αυτή αποτελεί «ισχυρό μήνυμα» για το μέλλον της εταιρείας, η οποία «αναλαμβάνει την ευθύνη για το σύνολο του εργατικού της δυναμικού», δήλωσε την Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλος της VW, Oliver Blume.

Ο Blume είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι η εταιρεία εξέταζε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης αυτών των πρόσθετων περικοπών.

Η κατασκευάστρια εταιρεία του εμβληματικού Beetle έχει πληγεί από τη μείωση των κερδών, η οποία οφείλεται στην πτώση των πωλήσεων και στον έντονο ανταγωνισμό, κυρίως από κινεζικές μάρκες.

Η VW ανακοίνωσε επίσης ότι θα δώσει προτεραιότητα στα «πιο ελκυστικά οχήματα» και θα αυξήσει τον όγκο παραγωγής ανά μοντέλο, γεγονός που θα συμβάλει στη μείωση του κόστους.

Κρίνεται απαραίτητη μια «θεμελιώδης προσαρμογή του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού» προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει τις μεταβολές στη ζήτηση και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Πρόσθεσε ότι «θα καταστεί αναγκαία μια προσαρμογή του εργατικού δυναμικού σε επίπεδο ομίλου, που θα αφορά περίπου 50.000 θέσεις – συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών θέσεων».

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Η εταιρεία εξετάζει επίσης το μέλλον των εργοστασίων της στο Emden, το Zwickau, το Ανόβερο και το Neckarsulm, για τα οποία έχει δηλώσει ότι η παραγωγική δυναμικότητα υπερβαίνει τη ζήτηση. «Αξιολογούνται εναλλακτικές χρήσεις για τις εν λόγω εγκαταστάσεις», ανέφερε η εταιρεία.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία της VW, η οποία μετρά σχεδόν εννέα δεκαετίες. Το 2025, η VW απασχολούσε περισσότερους από 660.000 εργαζομένους παγκοσμίως.

Η Christianne Benner —πρόεδρος του IG Metall, του μεγαλύτερου βιομηχανικού συνδικάτου της Ευρώπης, και αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της VW— δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία «κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την εξεύρεση καλών λύσεων» με στόχο την αντιμετώπιση μιας «κατάστασης κρίσης».

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Τα κέρδη της VW έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση τα τελευταία χρόνια, καθώς η εταιρεία πλήττεται από τη μείωση των πωλήσεων στην Κίνα, η οποία αποτελούσε κάποτε μία από τις σημαντικότερες αγορές της. Οι πωλήσεις έχουν μειωθεί επίσης στις ΗΠΑ, εν μέρει λόγω των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επεκτείνονται δυναμικά, εισάγοντας νέες τεχνολογίες και επωφελούμενες από το χαμηλότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.

Τα τελευταία χρόνια, εταιρείες όπως η BYD έχουν καταγράψει ραγδαία αύξηση των πωλήσεών τους σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νοτιοανατολική Ασία.

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