Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέκαμψε έντονα τον Νοέμβριο, καθώς ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στο 2,9% από 1,6% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την ταχεία (flash) εκτίμηση της Eurostat.

Παρά την απότομη επιτάχυνση, οι τιμές σε μηνιαία βάση παρέμειναν σταθερές, γεγονός που δείχνει ότι η άνοδος του γενικού δείκτη προήλθε κυρίως από ετήσιες μεταβολές σε υπηρεσίες και συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο Ευρωζώνης ο πληθωρισμός ενισχύθηκε οριακά στο 2,2% από 2,1% τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας πολύ κοντά στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η εικόνα στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης καταγράφει επίσης αυξητικές τάσεις. Στη Γαλλία ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 0,8%, σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ των κρατών–μελών, ενώ στη Γερμανία τα προσωρινά στοιχεία έδειξαν άνοδο του εναρμονισμένου δείκτη στο 2,6% για τον Νοέμβριο, ενώ η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα ΄ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε ελαφρώς τον Οκτώβριο, στο 2,3%

Στην Ευρωζώνη, η άνοδος του πληθωρισμού τον Νοέμβριο αποδίδεται κυρίως στις υπηρεσίες, όπου οι τιμές αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 3,5% έναντι 3,4% τον Οκτώβριο.

Η κατηγορία των τροφίμων, αλκοολούχων ποτών και καπνού παρέμεινε σταθερή στο 2,5%, ενώ τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά συνέχισαν να κινούνται με ήπιους ρυθμούς, στο 0,6%. Στον αντίποδα, η ενέργεια παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,5% σε σχέση με τον περσινό Νοέμβριο, μετά την πτώση 0,9% που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο, συγκρατώντας τη συνολική άνοδο του δείκτη.

Στην Ελλάδα η ανοδική μεταβολή επαναφέρει τον πληθωρισμό κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης, μετά από δύο μήνες αισθητής αποκλιμάκωσης. Ο δείκτης είχε υποχωρήσει στο 1,8% τον Σεπτέμβριο και στο 1,6% τον Οκτώβριο, ενώ προηγουμένως κινούνταν σε υψηλότερα επίπεδα, πάνω από το 3%.

Σύμφωνα με το Reuters, η απροσδόκητη άνοδος του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η ΕΚΤ δεν προτίθεται να προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων στο άμεσο διάστημα. Το πρακτορείο σημειώνει πως ο συνολικός δείκτης έχει παραμείνει κοντά στο 2% για αρκετούς μήνες, με την πτωτική πορεία των τιμών ενέργειας να αντισταθμίζει τις πιέσεις στις υπηρεσίες. Η υποκείμενη μέτρηση με εξαίρεση τις τιμές τροφίμων και καυσίμων παρέμεινε σταθερή γύρω στο 2,4%, ενώ οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ θεωρούν ότι ο πληθωρισμός έχει σε μεγάλο βαθμό τεθεί υπό έλεγχο, δίνοντάς τους περιθώριο να παρακολουθούν τις εξελίξεις χωρίς άμεση ανάγκη παρέμβασης.

Η αγορά εκτιμά ότι στη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου δεν αναμένεται καμία μεταβολή των επιτοκίων, ενώ ακόμη και για το 2026 οι πιθανότητες νέας μείωσης παραμένουν περιορισμένες. Το Reuters σημειώνει ότι οι τιμές του φυσικού αερίου βρίσκονται πάνω από 40% χαμηλότερα από πέρυσι, ενώ το αργό πετρέλαιο έχει υποχωρήσει περισσότερο από 10%, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή υποχώρηση του πληθωρισμού κάτω από τον στόχο στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Παράλληλα, η οικονομία της Ευρωζώνης δείχνει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά την αβεβαιότητα, με την ανεργία να διατηρείται στο 6,4% τον Οκτώβριο.