Η εισροή ξένων εργαζομένων έδωσε σημαντική ώθηση στην οικονομία της ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση των λιγότερων ωρών εργασίας και των χαμηλότερων πραγματικών μισθών, δήλωσε το Σάββατο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.



Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώθησε τον πληθυσμό της σε ρεκόρ πέρυσι, παρά τη μείωση των γεννήσεων, αλλά οι κυβερνήσεις θέτουν περιορισμούς στις νέες αφίξεις ως απάντηση στην εγχώρια δυσαρέσκεια.

Advertisement

Advertisement

Η Λαγκάρντ ανέφερε την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων από χώρες εκτός των 20 χωρών που μοιράζονται το ευρώ ως παράγοντα που στήριξε την οικονομία του μπλοκ, παρά την αυξανόμενη προτίμηση για λιγότερες ώρες εργασίας και την πτώση του βιοτικού επιπέδου σε ορισμένους τομείς.



“Αν και αντιπροσώπευαν μόνο περίπου το 9% του συνολικού εργατικού δυναμικού το 2022, οι ξένοι εργαζόμενοι ευθύνονται για το ήμισυ της ανάπτυξής του τα τελευταία τρία χρόνια”, δήλωσε η Λαγκάρντ σε ομιλία της στο ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Τζάκσον Χόλε του Γουαϊόμινγκ. “Χωρίς αυτή τη συμβολή, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας θα μπορούσαν να είναι πιο σφιχτές και η παραγωγή χαμηλότερη”.



Είπε ότι η ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή στη Γερμανία θα ήταν περίπου 6% χαμηλότερη από ό,τι το 2019 χωρίς τους ξένους εργαζόμενους και πρόσθεσε ότι οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της Ισπανίας μετά το τέλος της πανδημίας COVID-19 οφείλονται επίσης σε μεγάλο βαθμό στη συμβολή της ξένης εργασίας.

Ο πληθυσμός της ΕΕ ανήλθε σε 450,4 εκατομμύρια άτομα πέρυσι, καθώς η καθαρή μετανάστευση αντιστάθμισε τη φυσική μείωση του πληθυσμού για τέταρτη συνεχή χρονιά.



Αυτό όμως είχε ως κόστος τις πολιτικές αντιδράσεις των τοπικών ψηφοφόρων, οι οποίοι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα ακροδεξιά κόμματα.



Foreign workers have boosted euro zone economy, ECB's Lagarde says https://t.co/JH7wHI61p1 https://t.co/JH7wHI61p1 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 23, 2025

Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας, για παράδειγμα, ανέστειλε τα προγράμματα οικογενειακής επανένωσης και επανεγκατάστασης, καθώς προσπαθεί να ανακτήσει την υποστήριξη των ψηφοφόρων της Εναλλακτικής για τη Γερμανία.



Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις συλλήψεις μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ, έχει πατάξει τις παράνομες διελεύσεις των συνόρων και έχει αφαιρέσει το νομικό καθεστώς από εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες μετά την ορκωμοσία του.