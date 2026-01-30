Μια σημαντικότατη και πραγματικά ευχάριστη είδηση έρχεται να ανακουφίσει χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες στον τουριστικό κλάδο, που εδώ και μήνες βρίσκονταν σε οικονομική ασφυξία.

Σε συνομιλία μας με τον οικονομολόγο Κώστα Χαραλαμπόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο Solomonk consultants επιβεβαιώθηκε ότι το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε μια καθοριστική απόφαση: ο προϋπολογισμός του προγράμματος ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων αυξάνεται θεαματικά από 250 εκατ. ευρώ στα 850 εκατ. ευρώ.

Απόφαση-κλειδί από τον Νίκο Παπαθανάση

Όπως εξηγεί ο κ. Χαραλαμπόπουλος, η απόφαση φέρει την υπογραφή του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και ανοίγει τον δρόμο ώστε να χρηματοδοτηθούν όλοι όσοι είχαν ήδη εγκριθεί αλλά δεν χωρούσαν στον αρχικό προϋπολογισμό.«Μέχρι τώρα μιλούσαμε για εξωδικαστικούς, για προβλήματα με τράπεζες και funds. Σήμερα όμως έχουμε ένα πολύ ευχάριστο νέο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Μικροεπενδυτές σε απόγνωση – Τώρα έρχεται η ανακούφιση

Η αύξηση αυτή δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι μια πραγματική ανάσα ζωής για ανθρώπους που επένδυσαν σε τουριστικές επιχειρήσεις – συχνά σε μικρά χωριά που ερημώνουν – με δάνεια και προσωπικές οικονομίες, αλλά επί μήνες δεν έβλεπαν ούτε ευρώ.

«Είχαν χρεωθεί, είχαν πάρει δάνεια, προχώρησαν τις επενδύσεις τους και λεφτά όλο αυτόν τον καιρό δεν βλέπανε», τονίζει ο οικονομολόγος.

«Υπάρχει υπογεγραμμένη απόφαση»

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι, όπως υπογραμμίζει ο κ. Χαραλαμπόπουλος, υπάρχει πλέον τεκμηριωμένη και επίσημη απόφαση, την οποία συστήνει να δημοσιοποιηθεί.

«Βεβαίως υπάρχει αυτή τη στιγμή υπογεγραμμένη απόφαση, είναι στην Διαύγεια, την οποία μπορείτε να δημοσιεύσετε», αναφέρει.

Αναμένονται οι τελικές εντάξεις στο σύστημα

Παρότι το κονδύλι αυξήθηκε, το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η επίσημη ένταξη των επενδυτών στο πληροφοριακό σύστημα, με τον κωδικό έργου, ώστε να φαίνεται πλέον εγκεκριμένα και όχι απορριφθέν.

«Περιμένουμε τώρα τις εντάξεις… αυτό είναι πολύ σημαντικό», σημειώνει.

Χιλιάδες επιχειρήσεις θα «κοιμηθούν πιο ήρεμα»

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τουρισμό – από μικρά καταλύματα μέχρι οικογενειακές μονάδες – μπορούν πλέον να αισιοδοξούν.

«Κάποιες χιλιάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούν να κοιμηθούν σήμερα πιο ήρεμα και πιο ήσυχα», λέει χαρακτηριστικά ο συνομιλητής μας.

Το παρασκήνιο των πιέσεων

Ο κ. Χαραλαμπόπουλος δεν κρύβει ότι η εξέλιξη αυτή ήρθε και μετά από έντονες πιέσεις από επαγγελματίες του χώρου.

«Πιέσαμε πάρα πολύ και εμείς και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Οι πιέσεις μας πιάσανε τόπο», αναφέρει.

Ένα μήνυμα ελπίδας για την περιφέρεια

Σε μια περίοδο όπου οι μικρές τοπικές κοινωνίες προσπαθούν να κρατηθούν ζωντανές, τέτοιες αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν την εικόνα.

Για τους ανθρώπους που τόλμησαν να επενδύσουν στην ελληνική περιφέρεια, αυτή η αύξηση δεν είναι απλώς χρηματοδότηση. Είναι δικαίωση.

Ακολουθεί το βίντεο της συνομιλίας με τον οικονομολόγο Κώστα Χαραλαμπόπουλο.

