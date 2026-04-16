Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση στο περιθώριο της τελετής υπογραφής στο ΥΠΕΝ της σύμβασης Γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, ο CEO της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, τονίζει ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το γεωτρύπανο σε 10 μήνες από σήμερα, ίσως αλλάξουν καθοριστικά την συνολική ενεργειακή εικόνα της Ελλάδας:

«Η συμφωνία δέσμευσης του γεωτρύπανου για τον Φεβρουάριο του 2027, είναι το επόμενο βήμα στην υλοποίηση του απαιτητικού χρονοδιαγράμματος στο οποίο δεσμεύτηκαν όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και οι δημόσιοι φορείς.

Για εμάς ως HELLENiQ ENERGY, η γρήγορη πρόοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης επηρεάζουν την αξιολόγηση και των υπολοίπων blocks όπου διαθέτουμε δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα.

Η ανακάλυψη και αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενεργείας, μπορεί να προσθέσει σημαντική αξία στην ελληνική οικονομία και να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Είναι στόχοι που πρέπει να διατηρήσουμε τόσο σε εταιρικό αλλά και εθνικό επίπεδο, αξιοποιώντας όσο μπορούμε και τη τεχνογνωσία και εμπειρία των εταίρων μας.»