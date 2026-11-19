Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Anthropic πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία, διαθέτοντας 980 εκατομμύρια μετοχές με συνολική αξία 81,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η τιμή της μετοχής άνοιξε στα 111,50 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 34% σε σχέση με την αρχική τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων.

Επιπλέον, η εταιρεία συγκέντρωσε 26 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, διαμορφώνοντας το συνολικό μέγεθος της συναλλαγής στα 107,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έφτασε πρόσκαιρα τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στον δείκτη Nasdaq.

Η επιτυχία της δημόσιας εγγραφής επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

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Ιστορική ημέρα για την αγορά τεχνολογίας και τη Wall Street αποτελεί η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο Nasdaq. Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το chatbot Claude πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή (IPO) στην ιστορία, συγκεντρώνοντας τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Anthropic ξεκίνησε τη διαπραγμάτευσή της στον Nasdaq Global Select Market περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας, με τιμή ανοίγματος τα 111,50 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο περίπου 34% σε σχέση με την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων.

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Η τελική τιμή της δημόσιας εγγραφής είχε διαμορφωθεί υψηλότερα από το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων, καθώς η ζήτηση από τους επενδυτές ξεπέρασε τις προσδοκίες. Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έφτασε πρόσκαιρα περίπου τα 2 τρισ. δολάρια κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

REUTERS

Η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία

Το μέγεθος της συναλλαγής είναι εντυπωσιακό ακόμη και για τα δεδομένα των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών. Η Anthropic και ορισμένοι υφιστάμενοι μέτοχοί της διέθεσαν συνολικά 980 εκατομμύρια μετοχές, με την αξία της δημόσιας εγγραφής να φτάνει τα 81,3 δισ. δολάρια.

Anthropic $ANT just rang the opening bell for the stock market today at the NASDAQ exchange pic.twitter.com/BOmWoQ51FP — Evan (@StockMKTNewz) November 19, 2026

Παράλληλα, η εταιρεία εξασφάλισε επιπλέον 26 δισ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε στρατηγικούς επενδυτές. Έτσι, το συνολικό μέγεθος της συναλλαγής διαμορφώθηκε στα 107,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της SpaceX.

Η τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων ανά μετοχή αντιστοιχούσε σε αποτίμηση περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων σε πλήρως απομειωμένη βάση, δηλαδή με συνυπολογισμό και των μετοχών που μπορούν να προκύψουν από δικαιώματα προαίρεσης και άλλους τίτλους.

Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί την εταιρεία πίσω από το Claude ανάμεσα στις ισχυρότερες επιχειρήσεις της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας, ενώ η χρηματιστηριακή της πρεμιέρα αποτελεί σημαντικό δείκτη για την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

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REUTERS

Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες

Το ενδιαφέρον για τις μετοχές της Anthropic ήταν ιδιαίτερα έντονο πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδει το Reuters, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη ώστε η κατανομή των μετοχών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές έγινε με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια.

Η επιτυχία της δημόσιας εγγραφής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι η αγορά τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων επενδύσεων, αλλά και προβληματισμού σχετικά με το κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες για υποδομές και υπολογιστική ισχύ μπορούν να αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη.

Η χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic αναμένεται, επομένως, να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πορεία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στις δημόσιες αγορές.

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